Kırsal mahallelerde parke ve yol çalışmaları devam ediyor
56 dakika önce
Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü yol ve parke çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:57 Kaynak: Bültenler
Sindelhöyük Mahallesindeki doğalgaz çalışmalarının ardından zarar gören yollarda parke tamir çalışmalarını yürüten ekiplerin yanı sıra Kale Mahallesi içerisindeki parke çalışmalarında sona gelindi.
Yazıbaşı- Şıhlı arasındaki grup yol genişletme çalışmaları kapsamında ise ekipler Epçe Mahallesinde çalışmalarını devam ettiriyor.
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