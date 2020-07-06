Kırsal mahallelerde yazlık sinema keyfi sürüyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliği, kırsal mahallelerde devam ediyor. 3 Temmuz Cuma gecesi Bıyıkali Mahallesi ve 4 Temmuz Cumartesi gecesi Osmanlı Mahallesi'nde çocuklara yönelik film gösterimi gerçekleştirildi.



Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliğinde, çocuklar için "İksir-Dedemin Sırrı" isimli animasyon film gösterimi yapıldı. Hem Bıyıkali hem de Osmanlı'da film gösterimi öncesi çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilmiş minderlerle yerleri belirlenen çocuklar, açık havada dev ekranda film izleme keyfini doyasıya yaşadılar. Film gösterimi öncesi ses sisteminden müzik yayını yapıldı.



Çocuklar yazlık sinemayı çok sevdi



Çocuklar kadar ailelerin de ilgi gösterdiği Açık Hava Sineması etkinliğinde çocuklara ve ailelerine maske dağıtımı da yapılarak salgına karşı tüm önlemler alınmış oldu. Çocukların çok sevdiği ve büyük ilgi gösterdiği Açık Hava Sineması etkinliğinin yaz boyunca farklı kırsal mahallelerde devam edeceği ifade edildi.



"Yaz sonuna kadar devam edeceğiz"



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa merkezinde gerçekleştirilen etkinlikleri ve hizmetleri kırsal mahallelere de taşımaya özen gösterdiklerini dile getirdi. Yüksel, "Açık Hava Sineması etkinliğimizi geçen yaz olduğu gibi bu yaz da gerçekleştirdik ancak salgın sürecine denk geldiği için bu yıl sahilimizde düzenlediğimiz etkinliği Arabalı Sinema formatına dönüştürdük. Böylece vatandaşlarımız sosyal mesafeyi ve izolasyon kurallarını ihlal etmeden, kendi araçlarının güvenliği içinde sinema keyfini yaşadılar. Köylerimizde yaşayan hemşehrilerimiz ise her zaman merkeze gelemiyorlar. Hizmete erişmede fırsat eşitliği oluşturmak için Açık Hava Sineması etkinliğimizi onların da hizmetine sunduk. Yaz boyunca kırsal mahallelerimizde sinema etkinliğimiz sürecek" diye konuştu. - TEKİRDAĞ