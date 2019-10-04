Son Dakika Haberleri: Kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor
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Kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor

2 saat önce

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kırsal mahallerde yürütülen yol yapım çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor, System.String[]

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kırsal mahallerde yürütülen yol yapım çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin kırsalda sorumluluk alanında bulunan yollarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

7 gün 24 esasıyla yürütülen çalışmalarda ekipler bir yandan şehir genelinde ihtiyaç duyulan caddelerde asfalt çalışması yapıyor diğer yandan da kırsalda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.


Kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini yükseltmek için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Yaman, il genelindeki yollarda asfalt ve bakım onarım çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğini söyledi.

Vatandaşın memnuniyeti, yaşam kalitesinin yükseltilmesinin önemli olduğunu dile getiren Yaman, "Kırsalda yaptığımız yollar ile şehir merkezinde yaptığımız yollar arasında hiçbir fark yok. Yapılan yolun kalitesini sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Mardin güzel yollara kavuşacak. Bunun için de yol yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Çalışmalarımız planlanan program dahilinde artarak devam edecek." dedi.


İncelemelerin ardından Yaman, vatandaşlarla bir süre sohbet etti, talepleri dinledi.

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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