Kırsal Mahallelerdeki Öğrenciler Kayak Öğreniyor

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan öğrencileri kayak sporuyla tanıştırıyor.

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan öğrencileri kayak sporuyla tanıştırıyor. "Beldeler Kayak Yapıyor" projesinin ilk eğitimi Uludağ'da gerçekleştirildi.



"Beldeler Kayak Yapıyor" projesi Hasanağa Ortaokulu ve Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu öğrencileri ile başladı. Öğrenciler hafta sonunda Uludağ'da kayak sporu ile tanıştılar. Uzman kayak öğretmenlerinden özel ders alan öğrencilere önce kayak malzemeleri tanıtıldı. Ardından da kayma teknikleri ve kayak güvenliği dersleri uygulamalı olarak anlatıldı. Çoğu ilk kez kayak yapan ve hatta Uludağ'a ilk defa çıkan öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.



Nilüfer'de yaşayan çocukları en az bir spor dalı ve bir sanat dalı ile tanıştırma hedefleri doğrultusunda önemli mesafeler kaydettiklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Şehir merkezine uzak yerleşimlerimizde ikamet eden ve bu sebeple sportif imkanlar konusunda dezavantajlı olan kırsal mahallelerdeki çocuklarımız için projeler üretiyoruz. 'Beldeler Yüzüyor' projemiz yıllardır devam ediyor. Konak Mahallesi ve Çalı Mahallesi'nde bulunan yüzme havuzlarımızda her yıl yaklaşık 500 çocuğumuza ücretsiz yüzme kursları düzenliyoruz. Bu yıl başlattığımız 'Beldeler Kayak Yapıyor' projemiz doğrultusunda da 2019 yılı Nisan ayı başına kadar her hafta sonu farklı iki okuldaki öğrencilerimizi kayak sporuyla tanıştıracağız" dedi. - BURSA

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