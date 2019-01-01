Kırsal Mahallelerden Başkan Ataç'a Teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç çok sayıda kırsal mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç çok sayıda kırsal mahalle muhtarı ile bir araya geldi.



Kırsal mahallelere götürülen hizmetlerden ötürü teşekkür plaketi takdim edilen Başkan Ataç, "Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız da belediyemizin hizmetlerinden herhangi bir aksaklık yaşamadan faydalanıyor. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Tepebaşı'nı geleceğe taşıyacağız" dedi.



Ahmet Ataç, kent merkezi ile birlikte kırsal mahalle sakini vatandaşlar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda Takmak, Mollaoğlu, Yeni İncesu ve Kızılinler Mahalleleri'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Çok sayıda kırsal mahalle muhtarının bir araya geldiği buluşmada muhtarlar, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen hizmetlerden ötürü Başkan Ataç'a teşekkür etti. Muhtarlar adına Başkan Ataç'a teşekkür plaketi takdim eden Yeni Akçayır Mahallesi Muhtarı Fikret Şenev, Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği faaliyetlerden ötürü vatandaşların da büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.



"Kent merkezinden ayrı tutmadık"



Aldığı plaketten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ataç ise "Teşekkür ediyorum, bu plaket gerçekten benim için çok büyük anlam taşıyor. Çünkü ekiplerimiz ile birlikte, köylerimiz mahalle statüsü kazandığı günden bu yana fedakarca bir çalışma sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerimizi, kent merkezimizdeki hiçbir mahallemizden ayrı tutmadık. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız da belediyemizin hizmetlerinden herhangi bir aksaklık yaşamadan faydalanıyor. Mahalle olan köylerimizin üstyapı çalışmalarını tamamladık sayılır. Diliyorum ki gelecek dönemde de hep birlikte; kentiyle-kırsalıyla daha güzel, daha yaşanabilir bir Tepebaşı'nı geleceğe taşıyacağız. Birlik ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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