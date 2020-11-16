Kırsal mahallelere menfez çalışması - Son Dakika

Kırsal mahallelere menfez çalışması

16.11.2020 12:17
Kırsal mahallelere menfez çalışması, System.String[]

Talas Belediyesi ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde beton menfez çalışması gerçekleştirerek yağışlarla birlikte yaşanması muhtemel taşkınların önüne geçiyor.

Talas Belediyesi ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde beton menfez çalışması gerçekleştirerek yağışlarla birlikte yaşanması muhtemel taşkınların önüne geçiyor.

Daha önce kırsal mahallelerin dere yataklarını iş makileriyle ıslah eden ekipler, şimdi de sel baskınlarına karşı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ekipler, derelerdeki ıslah çalışmasından sonra dere yataklarına oluşabilecek sele karşı betondan yapılan kutu menfezler yerleştiriyor.

Cebir, Örencik, Yamaçlı, Sosun ve Süleymanlı mahallelerinde yapılan çalışmalarda önce menfezlerin yapılacağı dere yataklarının tesviyesi gerçekleştiriliyor. Ardından 2 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre enindeki beton menfezler tek tek iş makineleriyle yerlerine konuluyor. Son olarak dere yatağının genişliğine göre tekli ya da ikili olarak yerleştirilen beton menfezlerin üzerleri iş makineleriyle toprakla tesviyesi tamamlanıyor.

Yapılan çalışmalarla hem derelerin taşkınları önlenirken hem de tarım araçları ve hayvan sürülerinin altından derelerin geçtiği yollardan güvenli şekilde ulaşımı sağlanıyor. - KAYSERİ

Kırsal mahallelere menfez çalışması
Kırsal mahallelere menfez çalışması

Talas Belediyesi, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırsal mahallelere menfez çalışması - Son Dakika


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