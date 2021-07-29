Kırsal Mahallelerin Statüsü Muhtarlara Anlatıldı - Son Dakika

Kırsal mahallelerin eskiden olduğu gibi köy statüsüne dönüşmediği, bugünkü mevcut haliyle devam edecekleri muhtarlara aktarıldı. Toplantıda muhtarların talep ve görüşleri de dinlendi.

Son dönemde özellikle kırsal mahallelerle ilgili gündeme gelen konular üzerine bugün Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, BUSKİ temsilcileri ve Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak'ın da katılımıyla muhtarlara yönelik istişare toplantısı düzenlendi. Hem yapılan düzenlemelerin duyurulduğu hem de muhtarların görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, özellikle kırsal mahallelerin statüsüyle ilgili açıklamalar yapıldı.

AŞIYI İHMAL ETMEMELİYİZ

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, pandemi süreci ve vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. Muhtarlara pandemi kuralları ve aşıyla ilgili uyarılar yapan Taban, "Bugün muhtarlarımızla yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgilendirme amaçlı toplanalım istedik. Öncelikle ifade etmek isterim ki pandeminin halen sürdüğü, vaka sayılarının arttığı bir dönemdeyiz. Olabildiğince dikkatli olmak durumundayız. Sağlıktan daha önemli bir şey yok. Vefatlar devam ediyor. Dün 70 civarı vefat vardı ülke genelinde. Vakalarımız 22 bin seviyelerini gördü. Şehrimizde de belirli artışlar söz konusu ülke ortalamasında olduğu gibi. Aşıyla ilgili mutlaka ihmal etmeyelim. Bu bir tedbirdir. Aşı yaptırdığımızda da tedbirlerimizi almaya devam etmeliyiz ama mutlaka aşılarımızı da yaptırmalıyız. Bu tür toplantı ve çalışmaları da tedbirler alarak yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum" dedi.

KÖYLER MEVCUT STATÜDE DEVAM EDECEK

Şehrimizde eski adıyla 91 köy olduğunu hatırlatan Taban, "Yeni ismiyle kırsal mahallelerimiz. Tam olarak bu konuyla alakalı bir gündemimiz var. Bu gündemle alakalı pek çok muhtar arkadaşımız eskiye mi dönüyoruz, uygulamada değişiklik mi var gibi bir takım sorular yöneltmişti. Bununla ilgili bir süreç başlamıştı. Çok kısa bahsetmek gerekirse; biliyorsunuz İnegöl 2014 yılından itibaren Büyükşehir yasasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil oldu ve köylerin tüzel kişiliği mahalleye dönüştü. Mahalle olmayla birlikte uygulamalarda da bir takım değişiklikler oldu. Bugün yaşanan değişiklik, eski köy statüsündeki gibi bir durum değil. Burada mevcut devam eden durumun aslında 2022 yılına kadar süresi vardı. Ancak 14 Şubat 2020 tarihinde nüfusu 5 binin altında olan yerlerin kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine Büyükşehir Belediye Meclisince karar verilir hükmi eklendi. Yine 10 Ekim 2020 tarihinde Büyükşehir kanununda kırsal mahalle tespitinde hangi hususların dikkate alınacağı noktasında bir ilave gelmişti. Bunların neticesinde de belediyelere verilen yetkiler çerçevesinde; belediyeler o bölgenin kırsal özelliğinin devam edip etmediği, merkeze olan yakınlığı, sosyo ekonomik durumu, belediye hizmetlerine erişilebilirliği, mevcut yapılaşma durumu gibi hususlar noktasında değerlendirilmesi talep edildi belediyelerden. Bunlarla ilgili de tüm belediyeler çalışmalar yaptılar. Biz de İnegöl Belediyesi olarak geçtiğimiz ay meclisimizle bununla ilgili bir karar aldık. Burada 2014 öncesindeki gibi bir köy tüzel kişiliğine dönüş yapılıp yapılmayacağı yönünde soru yok. Mevcut durum devam etsin mi yoksa bunun dışında mı devam edilsin şeklinde bir soruydu bu. Burada kırsalı merkez gibi değerlendirdiğimizde emlak vergileri aynı merkezdeki gibi alınmaya başlıyor, su tarifeleri yine aynı şekilde, imar harçlarından muaf olunan durumlar merkezdeki gibi alınmaya başlıyordu. Bunların olmaması adına biz de köyden dönüşen mahallelerimizle ilgili mevcut durumun devam etmesi hususunda karar aldık. Buralarda sadece geçmişte o mahallelerde plan yapılmış alanlar bunun dışında tutularak diğer bölgelerin tamamı yine mevcut şekilde devam ettirildi" diye konuştu.

BAĞ EVİ YAPMAK BELLİ ŞARTLARA BAĞLI

İkinci bir konu olarak da 11 Temmuz 2021 tarihinde plansız alanlar imar yönetmeliğinde bir değişikliğin söz konusu olduğunu kaydeden Taban, "Resmi gazetede yayınlandı. Bununla ilgili de gelen sorular var. İstediğimiz gibi tarla bahçede ev yapılabilecek gibi algının oluştuğunu görüyoruz. Bununla ilgili de rast gele yapılabilecek bir durum söz konusu değil. Ancak bir takım kolaylıklar getirildi. Örneğin bir parselde bir tane konut yapılabilirken, bununla ilgili birden fazla yapma imkanı belirli şartlarda getirildi. 1500 m2 ve üzeri arsalarda eskiden bir tane 250 m2 yapı yapılabiliyorken, şuanda 3 tane 250 m2'lik yapı yapılabiliyor. Ancak bu yasa bazı yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Bağ evlerinde ruhsat zorunluluğu kalkıyor gibi algılandı. Teknik olarak ruhsat alınma süreci aynı ancak işin sonunda belediyenin verdiği inşaat ruhsatının şekli değişmiş oldu. Bağ evi yapımıyla ilgili hüküm şayet 20 dönüm üzerindeki bir alanda 75 m2'lik bir bakıcı evi yapılabiliyor. Ama bu da ilgili kurumlardan görüş aldıktan sonra belediyeden alınacak inşaat izin belgesiyle yapılıyor" ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası muhtarlar söz alarak mahalleleri ve uygulamalarla ilgili talep, öneri ve şikayetlerini dile getirdiler. İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak da Başkan Taban'a bu buluşmadan dolayı teşekkür etti.