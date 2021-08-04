Üye Girişi
Kırsal mahallerde buluşmalar devam ediyor - Son Dakika

Kırsal mahallerde buluşmalar devam ediyor

04.08.2021 10:44
Kırsal mahallerde buluşmalar devam ediyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verdiği Kırsal Mahalle Buluşmaları'nı kademeli normalleşme süreci ile yeniden başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verdiği Kırsal Mahalle Buluşmaları'nı kademeli normalleşme süreci ile yeniden başlattı. Pandemi sonrası ilk kez yapılan buluşmanın 11'incisi Türkiye'de tarım kooperatifçiliğinin ilk örneği olan Gazi Çiftliği'nde gerçekleştirildi.

Gazi Çiftliği'ne gelen vatandaşlar, ilk kurucu ortağı Mustafa Kemal Atatürk olan Atatürk Tekir Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi'nin bulunduğu Gazi Çiftliği'nde yaşatılan değerler karşısında duygulu anlar yaşadı. 65 kişinin katılımıyla toplu olarak ilk ziyaretçilerini ağırlayan Gazi Çiftliği'nde, Ata topraklarının üretici kadınları ile faaliyetleri merak eden ve merkezden gelen ziyaretçiler buluştu. Geziye aileleriyle katılan çocuklar da keyifli vakit geçirdi. Gazi Çiftliği içerisinde bulunan Teknoloji Atölyesi ekibi çocuklar için drone uçurma, elektronik kartlar aracılığıyla meyvelere, birbirlerine dokunarak ses elde etme gibi aktiviteler düzenledi. Etkinlikte ziyaretçilerle buluşan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Gazi Çiftliği'yle ilgili bilgileri vatandaşlarla paylaştı. Çiftliğin tarihini ve çiftlikte yapılan etkinlikleri dinleyen ziyaretçiler, Atatürk'ün Silifke sahilinde denize girdiği yeri ve Dalyan Kuş Cenneti'ni de gezdi.

"Kadınlarımız evlerinde bölgeye has çok güzel ürünler üretiyorlar"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin evdeki kadınların gizli iş gücünü ortaya çıkardığını, bu açıdan da kadınlar tarafından çok iyi karşılandığını belirterek, bundan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Seçer, "Bu bölgede yaşayan kadınlarımız evlerinde çok güzel ürünler üretiyorlar bu bölgeye has. Selanik göçmenleri var, burada kendilerine has ekmeklerini yapıyorlar. Bunların evde ürettikleri bu ürünleri satışa sunmaları ve bunlardan ek bir gelir elde etmeleri çok kıymetli. Yani Gazi Çiftliği evde gizli kalmış kadın iş gücünün ortaya çıkmasına bir örnek oldu. Faaliyetler, Gazi Çiftliği dışında Mersin'de de yapılacak çünkü kadınlar üretmek istiyor, ayakları üzerinde durmak istiyorlar" dedi.

Açılıştan bu yana yapılan üretimleri ve verilen eğitimleri anlatan Gazi Çiftliği sorumlusu Hatice Okur, çiftliğe turların başlamasıyla üretilen ürünlerin stantlarda satışının da yapılmaya başlandığını söyledi. Okur, "Her ürünü üretmeden önce toplantılar yapıp, üretme aşamasında eğitim ve üretimi bir araya getirdik. Uzun soluklu bir çalışmaydı. Açılışımızdan sonra gördüğünüz gibi turlarımız geliyor ve turların gelmesiyle birlikte ilk defa stant açan kadınlarımız var. Bugün yöresel, doğal, bire bir kendi tohumlarımızdan ürettiğimiz sebzelerimizi, meyvelerimizi, ürünlerimizi, köy ekmeğimizi burada satışa sundular. Açılışta da heyecanlıydık ama açılışın yanı sıra bugün daha fazla heyecanımız var. Herkes hoş geldi ve herkesi de bekliyoruz" diye konuştu.

"Gezilerimiz devam edecek"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde proje uzmanı olarak görev yapan Burcu Sert ise buluşmaları sağlamak için düzenlenen gezilerin devam edeceğini belirterek, "Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Silifke Gazi Çiftliği'ne kültür turları düzenlemeye başladık. Bu gün ilk turumuzda misafirlerimizle 65 kişi olarak kadın, çocuk ve aile gruplarımızı getirdik. Kooperatifçiliğin önemini, Atatürk'ün ilk yaptığı kooperatifin anlamını vurgulamak için güzel bir gezi oldu. Bundan sonra gezilerimiz devam edecek. Dönem dönem Mersin merkezde ve 13 ilçede yaşayan misafirlerimizi Gazi Çiftliği'yle buluşturmak için organizasyonlarımızı yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Buranın özelliği Atamızın o dönemde yoklukta kurduğu bir çiftlik olması"

Ziyaretçilerden Esma Erdeniz, düzenlenen gezinin diğer gezilerden farklı olduğunu ve zaman zaman duygulandığını ifade ederek, "Daha önce de Büyükşehir'in bu tür etkinlikleri vardı, hemen hemen çoğuna da katıldım. Buranın farklı özelliği Atamızın o dönemde, çarıkla, o yoklukta kurduğu bir çiftlik olması. Geldiğimde Atamızın oturduğu koltuk, sandalye, masayı gördüm, çok duygulandım. Restore için, tekrar hayata geçirildiği için, bu proje için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve burada organik tarıma öncülük eden Mersinden Kadın Kooperatifi'ne, Meral Seçer hanımefendiye teşekkür ediyorum, değerlerimize sahip çıktıkları için. Biz bu değerlerle büyüdük. Gerçekten hemen hemen tüm etkinliklere katıldım, benim için bu farklı" ifadelerini kullandı.

"Buraya gelmek istiyordum ama fırsat olmamıştı"

Ziyaretçilerden Burak Anavan ise tarihe olan ilgisiyle araştırmalar yaptığını ve Gazi Çiftliği'nin araştırdığı yelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Mersin'in yerlisiyim. Instagram'da gezerken denk geldim. Mersin Büyükşehir'i takip ediyordum. Buraya gelmek istiyordum ama fırsat olmamıştı. Çünkü dolmuş, otobüsle geldiğimizde biraz yürüme mesafesi kalıyor. Bunu görünce direkt gelmek istedim. Bayağı duygulandım çünkü büyük bir hizmet bu. Geçmişte buranın araştırmasını yapmıştım. Atatürk'ün Mersin'e geldiği dönemlerde özellikle çarşıda bulunan Atatürk Evi'ni araştırmıştım. Buraya gelmek de içeriyi görmek de bayağı duygusal anlara sebep oldu. Bu kadar kapsamlı bir çalışma beklemiyordum. Başkana buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu tür hizmetler açıkçası hoşuma gidiyor" dedi. - MERSİN

Kırsal mahallerde buluşmalar devam ediyor
Kırsal mahallerde buluşmalar devam ediyor
Kırsal mahallerde buluşmalar devam ediyor
Kırsal mahallerde buluşmalar devam ediyor

Mustafa Kemal Atatürk, Pandemi, Mersin, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırsal mahallerde buluşmalar devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu 11:45 Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Defteri imzalayıp bir not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz 11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Defteri imzalayıp bir not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında yangın çıktı, dumanlar bir gökyüzünü kapladı 11:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında yangın çıktı, dumanlar bir gökyüzünü kapladı
Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum 11:37 Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum 7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye çıktı 11:27 7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye çıktı Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı 11:15 Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri kapsayan zam önergesi kabul edildi 11:08 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri kapsayan zam önergesi kabul edildi Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim 10:52 Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim

Son Dakika Haberleri
11:41 BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak
11:39 Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı
11:36 Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum
11:27 7/24 para transferi yapılabilen FAST Sistemi'nde işlem limiti 2.000 TL'ye çıktı
11:15 Türkiye'nin Jordan'ı Ömer Faruk! NBA'deki ilk maçında Lakers'ı tek başına dağıttı
11:06 1500 yılkı atlarının yaşam alanı tehlikede! Antalya'da devam eden yangın Eynif Ovası'nı da sardı
10:56 Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,40'tan işlem görüyor
10:53 Sergen Yalçın'la görüntülü konuştu! Teixeira, "Cumartesi İstanbul'dayım hocam" dedi
10:52 Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim
10:29 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı         
11:54
Manavgat yangınında evi küle dönen Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerini bulmalarını istemiş Manavgat yangınında evi küle dönen Ayşe Nine, çocuklarından kayıp takma dişlerini bulmalarını istemiş         
11:45
BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak BioNTech aşıları Ankara'ya ulaştı! Randevular yarından itibaren açılacak         
11:41
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı         
11:39
Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı         
11:29
Tarım ilacını vitamin zannedip yediler! Yaşlı çift yaşamını yitirdi. Tarım ilacını vitamin zannedip yediler! Yaşlı çift yaşamını yitirdi.         
11:19
Yangınla mücadelede ekiplere yardımcı olan Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı Yangınla mücadelede ekiplere yardımcı olan Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı         
11:10
Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım         
11:05
160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
10:34
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var         
10:30
Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı         
10:22
Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı         
10:19
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu         
18:11
3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu 3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 12:24:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırsal mahallerde buluşmalar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement