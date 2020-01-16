Kırsal mahallerdeki öğrenciler ilk kez sinemaya tanıştı - Son Dakika

Gaziantep'te kırsal mahalledeki okulda eğitim gören 40 öğrenci ilk kez sinemayla buluştu.

Büşra Yılmaz'ın öncülüğünde sosyal medyada bir araya gelen 15 gönüllünün oluşturduğu Gaziantep Yardımlaşma Platformu, kırsal mahalledeki Tuğlu İlkokulu'nda hiç sinemaya gitmeyen 40 öğrenciye ulaştı.

Bir alışveriş merkezine getirilen öğrenciler, TRT Çocuk Televizyonu'nun sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"yi seyretti.

Platformun kurucusu Büşra Yılmaz, yaptığı açıklamada, öğrencileri ilk defa sinemayla buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi.

Bu etkinliğe destek olar platform üyelerine teşekkür eden Yılmaz, "Biz şimdiye kadar 40 köye ulaştık. Orada okuyan öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik ve onlara çeşitli hediyeler verdik. Amacımız tüm köyde okuyan tüm çocuklara ulaşmaktır. Onlar için bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize." dedi.

Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen öğrenciler, çıkışta hatıra fotoğrafı çektirdi.