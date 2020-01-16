Kırsal mahallerdeki öğrenciler ilk kez sinemaya tanıştı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kırsal mahallerdeki öğrenciler ilk kez sinemaya tanıştı - Son Dakika

Kırsal mahallerdeki öğrenciler ilk kez sinemaya tanıştı

6 saat önce

Gaziantep'te kırsal mahalledeki okulda eğitim gören 40 öğrenci ilk kez sinemayla buluştu.

Kırsal mahallerdeki öğrenciler ilk kez sinemaya tanıştı, System.String[]

Gaziantep'te kırsal mahalledeki okulda eğitim gören 40 öğrenci ilk kez sinemayla buluştu.

Büşra Yılmaz'ın öncülüğünde sosyal medyada bir araya gelen 15 gönüllünün oluşturduğu Gaziantep Yardımlaşma Platformu, kırsal mahalledeki Tuğlu İlkokulu'nda hiç sinemaya gitmeyen 40 öğrenciye ulaştı.

Bir alışveriş merkezine getirilen öğrenciler, TRT Çocuk Televizyonu'nun sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"yi seyretti.

Platformun kurucusu Büşra Yılmaz, yaptığı açıklamada, öğrencileri ilk defa sinemayla buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi.

Bu etkinliğe destek olar platform üyelerine teşekkür eden Yılmaz, "Biz şimdiye kadar 40 köye ulaştık. Orada okuyan öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik ve onlara çeşitli hediyeler verdik. Amacımız tüm köyde okuyan tüm çocuklara ulaşmaktır. Onlar için bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize." dedi.

Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen öğrenciler, çıkışta hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büşra Yılmaz, Göbeklitepe, Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, istifa sonrası Comolli'ye sosyal medyada tepki gösterdi
Sosyal medyada tartıştığı genci barışma bahanesiyle çağırıp darp etti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kızıp profesör unvanını silen Oktav konuştu Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Önder Özen için çağrıda bulundu

Son Dakika Haberleri
21:43 Libya'daki Kuloğlu Türkleri kimdir; emekli büyükelçiler anlatıyor - Son Dakika Haber
21:42 İspanya'da milyarder iş adamına Picasso tablosu kaçakçılığından hapis ve para cezası - Son Dakika Haber
21:28 Rapor: İsrail, 2019'da Doğu Kudüs'te bir önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla ev yıktı - Son Dakika Haber
21:28 Ankara'daki cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika Haber
21:26 Yunan medyası Hafter'in Atina'ya geleceğini iddia etti - Son Dakika Haber
21:22 Azli istenen Trump'ın Senato'da yargı süreci başladı - Son Dakika Haber
21:07 Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 21:52:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırsal mahallerdeki öğrenciler ilk kez sinemaya tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]