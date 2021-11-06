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Kırsal mahalleye açtığı kafeterya ile işinin patronu oldu - Son Dakika

Kırsal mahalleye açtığı kafeterya ile işinin patronu oldu

06.11.2021 11:50
Kırsal mahalleye açtığı kafeterya ile işinin patronu oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 41 yaşındaki Nesrin Erdoğan, mahallelerine kurulan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi yakınına açtığı kafeteryada hem öğrencilere hem de mahalle halkına hizmet veriyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 41 yaşındaki Nesrin Erdoğan, mahallelerine kurulan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi yakınına açtığı kafeteryada hem öğrencilere hem de mahalle halkına hizmet veriyor.

Erdoğan, okumayı çok istediği halde ailesi tarafından okutulmadığını, 3 çocuk büyüttükten sonra çalışma hayaline 41 yaşında kavuştuğunu söyledi.

Mahallelerine külliye kurulmasının kendisini motive ettiğini aktaran Erdoğan, "Kafeyi açmamda en büyük etken buraya yakın bir üniversitenin kurulması oldu. Gençlerin gideceği bir yer olmadığını görünce gönül rahatlığı ile vakit geçirebilecekleri bir yer açmaya karar verdim." dedi.

Başta eşi olmak üzere kendisine destek veren herkese teşekkür eden Erdoğan, "Kafe açmadan önce bu fikrimi özellikle yakınlarım ve köy halkı çok garip karşıladı. Açtıktan sonra bir bayanın kafe işletmesini bir süre kabullenemediler. Yeni yeni kabullenmeye başladılar ama özellikle üniversite öğrencileri severek geliyor. Bir süreden sonra köy sakinlerimiz de eşleri, çocuklarıyla gelmeye başladılar." diye konuştu.

Özellikle öğrencilerin annelerden teşekkür aldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Köydeki gençler kafe için daha uzak yerlere gidiyordu. Artık buraya geliyorlar, bu nedenle de özellikle anneler çok memnunlar. Bu konuda annelerden teşekkür alıyorum. 'Çocuklarımız güzel bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar' diye teşekkür ediyorlar. Beni ailem okutmadı. Çocuklarımın okumasını çok istedim. Kızım evlendi, ondan bir torunum var. Oğlumun biri askere gitti, küçük olan ortaöğretimde okuyor. Yıllarca ev hanımıydım, sonra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nin yakınımıza kurulması hayallerimizi gerçekleştirmemize olanak sağladı. Şimdi kendi işimin patronu olarak iş hayatına atıldım. Severek çalışıyorum ve çok mutluyum."

Kadın olması dolayısıyla kafede temizliğe önem verdiğini anlatan Erdoğan, içecekler hariç satışını yaptığı ürünleri kendisinin ürettiğini, müşterilerinin çok memnun olduğunu dile getirdi.

"Arkadaşımız hayallerinin peşinden koştu"

Erdoğan'ın komşusu ve arkadaşı Seher Kuşçu da "Çoğu insan 'yapamaz, olmaz, beceremez, köyde bu iş yapılmaz' dediler. Önceleri biraz tedirgin oldu ama bizim de manevi desteğimiz ile bu işyerini açtı. İnanmak başarmanın yarısıdır. Kendisi her konuda atılımcıydı. Arkadaşımız hayallerinin peşinden koştu." şeklinde konuştu.

"Sonuna kadar arkasındayım"

Erdoğan'ın eşi Adem Erdoğan da eşinin hayalini gerçekleştirmesine destek olduğunu belirterek, "Kafe açmak istediğini söyleyince ben de bu hayalini gerçekleştirmesi için maddi ve manevi destek olmaya çalıştım. Sonuna kadar da arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Hacıkadın Alıcı da Erdoğan'ın yaptığı işle mahalledeki kadınlara örnek olduğunu anlatarak, "Evde oturana kadar buraya geliyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Bir taraftan el işlerimizi yapıyoruz bir taraftan da arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Çok mutluyuz, böyle bir yerin açılmasından dolayı. Eşlerimiz de buraya geliyor. Böyle kafe açılınca üniversite öğrencileri de köyümüzde kalmaya başladı. Köyümüzün de değeri arttı." diye konuştu.

Kırsal mahalleye açtığı kafeterya ile işinin patronu oldu
Kırsal mahalleye açtığı kafeterya ile işinin patronu oldu
Kırsal mahalleye açtığı kafeterya ile işinin patronu oldu
Kırsal mahalleye açtığı kafeterya ile işinin patronu oldu
Kırsal mahalleye açtığı kafeterya ile işinin patronu oldu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Esenboğa Külliyesi, Dumlupınar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırsal mahalleye açtığı kafeterya ile işinin patronu oldu - Son Dakika


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