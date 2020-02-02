Kırsal mahalleye inen domuz sürüsü iş yerleri ve evlere girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırsal mahalleye inen domuz sürüsü iş yerleri ve evlere girdi - Son Dakika

Kırsal mahalleye inen domuz sürüsü iş yerleri ve evlere girdi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dağlık alandan kırsal Kurşunlu Mahallesi'ne inerek bazı evlere ve iş yerlerine giren domuz sürüsü, vatandaşları korkuttu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dağlık alandan kırsal Kurşunlu Mahallesi'ne inerek bazı evlere ve iş yerlerine giren domuz sürüsü, vatandaşları korkuttu.

Yüksek kesimlerin karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulamadığı tahmin edilen domuzlar, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklığındaki Kurşunlu'ya indi.

Evlerine giren domuzları görünce panik yaşayan vatandaşlar, jandarma ve itfaiyeye durumu bildirdi.

Sürüdeki hayvanların markete girip içeride karınlarını doyurması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Domuzlar, ekipler ve mahalle sakinleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

İş yeri sahiplerinden Okan Koral (40), AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanda domuz sürüsünü görünce korktuklarını söyledi.

Kurşunlu'da ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını anlatan Koral, "Arkadaşlar geldi çıkarmaya çalıştı, müdahale ettik. Bir arkadaşımız sopayla, diğeri dışarıda süpürgeyle itekleyerek, kovalayarak çıkarttık. Müşteriler çıktı, domuzlar girdi. Büyük ihtimal aç kalmışlardır. 9 domuz varmış, 6'sı benim dükkanıma girdi." diye konuştu.

Kasap Hüseyin Ayar (20) da elindeki süpürgeyle vurarak, dükkanına girmek üzere olan domuzu engellediğini ifade etti.

Kerem Can Yılmaz (14) ise domuzları bakkala girerken gördüğünü dile getirerek, "Çok korktuk. Hem vurduk hem kaçtık." dedi.

Kırsal mahalleye inen domuz sürüsü iş yerleri ve evlere girdi

Kurşunlu, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:10 Kaynak: AA
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