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"Kırsal turizm alanı" ödülüne sahip Taraklı'da turizmi artırma hedefi - Son Dakika

"Kırsal turizm alanı" ödülüne sahip Taraklı'da turizmi artırma hedefi

14.12.2021 11:14

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Sakarya'nın Taraklı ilçesi, kültürel ve tarihi dokuyu bozmadan turizme daha fazla hizmet vermeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Sakarya'nın Taraklı ilçesi, kültürel ve tarihi dokuyu bozmadan turizme daha fazla hizmet vermeyi hedefliyor.

Sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Taraklı, Kültür ve Turizm Bakanlığının başvurusuyla İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen BMDTÖ'nün 24. Genel Kurulu'nda "Kırsal Turizm Alanı" ödülü almaya hak kazandı.

Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakları, el sanatları, yöresel lezzetleri ve misafirperverliğiyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Taraklı'ya, daha çok turistin gelmesi için yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

"Ödülün turizm noktasında katkısı olacak"

Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, AA muhabirine, ilçenin insanı, doğası, kültürü, mimarisi ve Osmanlı yapısıyla bu ödülü hak ettiğini dile getirdi.

Ödülün bundan sonraki süreçte turizm noktasında katkısı olacağını düşündüklerini vurgulayan Hacıismailoğlu, "Bütün turistlerimizi bu noktada davet ediyoruz. Halihazırda turizm noktasında canlı olan bir yerimiz, bununla beraber daha da ileriye gelecektir, diye ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hacıismailoğlu, misafirlerin burada bozulmamış mimari yapı ve ilçeyle karşılaştığına işaret ederek, "Küçük bir Osmanlı kasabasındaymış gibi hissediyorlar kendini. Buradaki diğer turizm alanımız Karagöl Yaylası... Çok değerli, doğası, yürüyüş ve kamp yapma olanaklarıyla tercih ediliyor. Misafirlerimiz burada birçok aktiviteyi gerçekleştirebiliyor." dedi.

"Taraklı sadece Türkiye'ye değil, dünyaya mirastır"

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da ilçenin büyütülürken, tanıtılırken, turizme açılırken bozulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu süreci böyle devam ettiriyoruz. Taraklı sadece Türkiye'ye değil, dünyaya mirastır. Hakikaten Taraklı çok kıymetli." diye konuştu.

Türklerin Osmanlı'dan önce de Taraklı'da yaşadığını, ilçenin Osmanlı'nın ilk fethettiği yerlerden olduğunu ve İstanbul'un fethinde önemli rol oynadığını anlatan Pilavcı, aynı zamanda İpek Yolu ticaret güzergahında yer aldığını anımsattı.

Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakların koruma altına alındığını vurgulayan Pilavcı, şöyle devam etti:

"Yeni yapıların bu tarihi dokuya uygun inşa edilmesi için Sakarya Valiliği ile protokol imzalayarak Belediye Meclisinde karar aldık. Yeni yapılan binaların eski binalara uyumlu olması açısından pencerelerin boyutları, dış cephe renklerinde beyaz üzerine kahverengi uygulamamızı devam ettiriyoruz. Eski yapıların güzelliğini bozmayacak şekilde binaların yapılmasına yönelik meclis kararlarımızı aldık. Vatandaşlardan dönem dönem serzenişler geliyor fakat yapıldıkça, şehre yüksek tepeden bakıldığında bize hak veriyorlar. Herkes memnun, şu an güzel dönüşler alıyoruz."

"Taraklı'ya dönmeyi iple çekenler var"

Taraklı'nın tarihi geçmişe sahip olduğunu anlatan Pilavcı, ahşap el sanatlarının binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarıldığını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde dokuma bezi üretiminin devam ettiğini aktaran Pilavcı, yöresel lezzetlerin daha iyi tanıtılması için "gastronomi evi" projesini başlattıklarını bildirdi.

Pilavcı, turistlerin Taraklı'yı sevip tekrar gelmek istemelerinin, buradaki insanların güzelliğinden kaynaklandığını vurgulayarak, "Buradaki dayanışma, yardımlaşma ve empati duygusunun yüksek olmasından kaynaklıdır. Taraklı'da huzur var. Daha önce burayı ziyaret eden insanlar, Taraklı'da olmak için can atıyor. Ne zaman Taraklı'ya döneceğini iple çeken vatandaşlarımız var. Herkesi buraya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bölgedeki termal suyun, içilebilir özelliğiyle turizmdeki önemli dinamiklerden olduğunu ifade eden Pilavcı, ilçede 2 bin yataklı termal tesisin hizmette olduğu bilgisini paylaştı.

Pilavcı, "Sadece termal turizm değil, yaylalarımız da çok güzel. Kamp karavan turizmi de Taraklı'da çok iyi. Bununla ilgili belediye olarak kamp alanı yapmayı planlıyoruz. Taraklı'ya gelen, termalinden, yaylasından, doğasından, kültüründen her şeyinden faydalanır." dedi.

Kırsal turizm alanı ödülüne sahip Taraklı'da turizmi artırma hedefi
Kırsal turizm alanı ödülüne sahip Taraklı'da turizmi artırma hedefi
Kırsal turizm alanı ödülüne sahip Taraklı'da turizmi artırma hedefi
Kırsal turizm alanı ödülüne sahip Taraklı'da turizmi artırma hedefi
Kırsal turizm alanı ödülüne sahip Taraklı'da turizmi artırma hedefi

Birleşmiş Milletler, Osmanlı, Taraklı, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kırsal turizm alanı' ödülüne sahip Taraklı'da turizmi artırma hedefi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kırsal turizm alanı" ödülüne sahip Taraklı'da turizmi artırma hedefi - Son Dakika
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