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"Kırsal Yaşam Alanlarımızın Ulaşım Ağını Baştan Aşağıya Yeniliyoruz" - Son Dakika

"Kırsal Yaşam Alanlarımızın Ulaşım Ağını Baştan Aşağıya Yeniliyoruz"

16.12.2021 15:26
"Kırsal Yaşam Alanlarımızın Ulaşım Ağını Baştan Aşağıya Yeniliyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Özal, Bindal ve Kuyulu Mahallelerimizin bağlantı yollarını güçlü ve kalıcı yatırımlarla baştan aşağıya yenileyerek, hemşehrilerimizin konforlu yollarda yolculuk etmesini sağlıyoruz." diye konuştu.

Özal, Bindal ve Kuyulu Mahallelerinin bağlantı yollarını yeni yatırımlarla akıcı ve güzel bir görüntüye kavuşturmak için alt yapı çalışmalarına hız veren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, üç mahallede yaklaşık 9 km'lik bağlantı yollarına yaklaşık 6 bin ton stabilize malzeme serimi yaparak, 2022 yılı bahar ayındaki asfalt sezonuna hazır hale getirmeye çalışıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerinden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Özal, Bindal ve Kuyulu bölgelerinde ulaşımı daha modern ve daha konforlu bir görüntüye kavuşturacaklarını söyledi.

Kırsal yaşam alanlarında son dönemlerde artan konutlaşma, bağ ve bahçe işlerinin yoğunlaşması ve tarım arazilerindeki hareketlenme nedeniyle vatandaşların her hangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizin dört bir tarafında dönüşüm yatırımlarımızı sorunsuz bir şekilde gerçeğe dönüştüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kırsal bölgelere ulaşımı baştan aşağıya yenilemek adına yol açma, mevcut yolları düzenleme ve yol genişletme hizmetlerini sürdürmektedir. Belediye olarak hem merkezde hemde kırsal bölgelerde hemşehrilerimizin kış döneminde her hangi sorun yaşamadan yolculuklarını rahat ve huzurlu yapmaları için yol hizmetlerine ayrı bir önem veriyoruz. İlçemizde kar yağışları başlamadan önce önümüzdeki asfalt sezonunda sathi kaplamayla modern bir görüntüye kavuşturulacak olan bu üç mahallemizin bağlantı yollarında malzeme serimi, serme- sıkıştırma ve alt yapı çalışmaları devam ediyor. Üç mahallemizde yaklaşık 9 km'lik bağlantı yolunun düzenlenmesi için yapılan çalışmalarda ekiplerimiz yaklaşık 6 bin tona yakın stabilize malzeme serimi yaparak yeni yılın bahar ayında yapılacak sathi kaplama çalışmalarına hazır hale getirmeye çalışıyorlar. Ekiplerimiz bu bölgenin dışında Karahan, Kendirli, Samanköy, Duruldu ve Fatih mahallelerimizin yollarının iyileştirilmesi ve düzenlenmesi gibi çalışmaları aralıksız sürdürüyorlar. Yollarımızın yenilenmesi, düzenlenmesi ve sağlıklı bir görüntüye kavuşması bizim için çok büyük önem taşıyor. Yollarımız açıldıkça ve yenilendikçe merkezdeki yoğunluk kırsal bölgelere kayıyor, tarım alanlarımız hareketleniyor, doğal olarak ta yeni yaşam alanlarına kavuşuyoruz. Bizlerde muhtelif bölgelerde gerçekleşen tüm hizmetleri yerinde takip ederek ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz, mahalle sakinlerine bilgiler aktarıyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt'ta sorunsuz, rahat ve güvenli bir ulaşım ağı için 7/24 çalıştıklarını dile getiren Başkan Çınar, "2021 yılı yatırım programına aldığımız tüm hizmetlerimizi teker teker vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Ekiplerimiz gerçekten de büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışıyor, tüm personellerimizin alın terine ve emeğine sağlık, onların çalışkanlığıyla ilçemizin yaşam seviyesi her geçen gün daha iyi noktaya ulaşıyor. Hava şartları elverdiği müddetçe muhtelif bölgelerimizdeki alt yapı çalışmaları aksatmadan sürdüreceğiz. 2022 yılı bahar ayıyla birlikte şu anda alt yapı çalışmaları yapılan bölgelerimizdeki yollarımızı sathi kaplama ve sıcak asfalt ile modern ve konforlu bir görüntüye ulaştıracağız. Yeşilyurt için durmadan, dinlenmeden çalışmaya, hizmet üretmeye aralıksız devam edeceğiz. Yatırımlarımız ilçemize ve mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kuyulu Mahalle Muhtarı Seydi Kılıç ise, yol hizmetleri başta olmak üzere bölgede hayata geçen tüm yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Kırsal Yaşam Alanlarımızın Ulaşım Ağını Baştan Aşağıya Yeniliyoruz

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Tarım, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Kırsal Yaşam Alanlarımızın Ulaşım Ağını Baştan Aşağıya Yeniliyoruz' - Son Dakika


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