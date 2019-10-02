Son Dakika Haberleri: Kırsal yatırımların desteklenme süresi uzatıldı
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Kırsal yatırımların desteklenme süresi uzatıldı

1 saat önce

Iğdır İl tarım ve orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Kırsal Yatırımların Desteklenmesi Başvuru sürelerinin uzatıldığı açıklandı.

Kırsal yatırımların desteklenme süresi uzatıldı, System.String[]

Iğdır İl tarım ve orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Kırsal Yatırımların Desteklenmesi Başvuru sürelerinin uzatıldığı açıklandı.


Açıklamada, "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında tebliği gereği 2019 yılı başvuru son tarihi 14 Kasım 2019 olarak değiştirilmiştir. Hibe programından faydalanmak isteyen yatırımcılarımız, 14 Kasım 2019 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinden başvuru yapmaları gerekmektedir" denildi. - IĞDIR

Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
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