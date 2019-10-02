Kırsal yatırımların desteklenme süresi uzatıldı
1 saat önce
Iğdır İl tarım ve orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Kırsal Yatırımların Desteklenmesi Başvuru sürelerinin uzatıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
Iğdır İl tarım ve orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Kırsal Yatırımların Desteklenmesi Başvuru sürelerinin uzatıldığı açıklandı.
Açıklamada, "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında tebliği gereği 2019 yılı başvuru son tarihi 14 Kasım 2019 olarak değiştirilmiştir. Hibe programından faydalanmak isteyen yatırımcılarımız, 14 Kasım 2019 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinden başvuru yapmaları gerekmektedir" denildi. - IĞDIR
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