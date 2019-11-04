Son Dakika Haberleri: Kırsala bırakılan köpekler açlıktan öldü
Son Dakika Güncel Kırsala bırakılan köpekler açlıktan öldü

Kırsala bırakılan köpekler açlıktan öldü

6 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Aksu köyü ve Türk Dağı bölgesine bırakıldığı iddia edilen köpekler açlıktan öldü.

Kırsala bırakılan köpekler açlıktan öldü, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Aksu köyü ve Türk Dağı bölgesine bırakıldığı iddia edilen köpekler açlıktan öldü.


Kulaklarında küpesi bulunan onlarca köpek Sincik Malatya yol güzergahında bulunan Aksu köyü ve çevresine bırakıldı. Kim veya kimler tarafından bırakıldığı öğrenilemeyen köpekler birkaç gün boyunca aç kalınca bazıları açlık ve soğuktan öldü.


Köylü vatandaşların dikkatini çeken köpeklerin bazılarını öldüğü gören vatandaşlar yaklaşık 20 köpekten bazılarının açlıktan telef olduğunu dile getirdi.


Ölen köpekler nedeniyle çevreye pis kokular yayıldığını belirten köpekler, aç kalan köpekleri ekmek ve yiyecekler ile besledi.


Köylü vatandaşların şikayeti üzereni Sincik Kaymakamlığının talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sincik, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
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