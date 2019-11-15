Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD II kapsamında verilen tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri için baz hibe oranının yüzde 40'dan yüzde 50'ye yükseltildiğini, gerçek kişi başvurularında ise oranın yüzde 55 olarak belirlendiğini açıkladı.



Bakan Pakdemirli, Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) kapsamında IPARD II Programı İzleme Komitesinin 9'uncu resmi toplantısının bakanlık ve Avrupa Komisyonu yetkilileri, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 7 Kasım'da Trabzon'da gerçekleştirildiğini dile getirdi. Toplantıda hibe oranlarına ilişkin modifikasyon önerisinin kabul edildiğini kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:



"IPARD II kapsamında tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri için baz hibe oranı yüzde 40'dan yüzde 50'ye yükseltildi. Gerçek kişi başvurularında ise bu oran yüzde 55 olarak belirlendi. Bu değişiklikle mevcut tesis ve yeni kurulum işletme arasındaki yüzde 10 hibe desteği oranı farkı da ortadan kalkmış oldu. Ayrıca 40 yaş altı başvurular ile dağlık alanda yapılacak yatırımlar için ilave yüzde 5 hibe oranı devam edecek. Üretici örgütü ve kooperatiflere yüzde 60 hibe oranı uygulaması da sürecek. Yine halihazırda kadın girişimcilere sıralama kriterlerinde 10 puanlık avantaj da devam edecek."



Değişikliğe ilişkin kararın toplantıda onaylandığını belirten Pakdemirli, resmi sürecin tamamlanmasının ardından hibe oranındaki artış miktarlarının yürürlüğe gireceğini ifade etti



Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü'nün başkanlığında yapılan toplantıya Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Muhammed Adak, Avrupa Komisyonu yetkilileri Liam Breslin ve Iwona Lisztwan, AB Türkiye Delegasyonundan Bölüm Başkan Yardımcısı Giulio Gentile ile Leyla Alma ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan Genel Koordinatör Şerife Kontoğlu, ilgili uzmanlar, Hazine ve Maliye Bakanlığından ulusal yetkilendirme görevlisi ve denetim otoritesi yetkilileri, resmi kurum ve kuruluşlar ile ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - ANKARA