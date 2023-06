"Kırsala ulaşım hizmeti köylerde bayram etkisi yaptı"

"Kırsala ulaşım hizmetiköylerde bayram etkisi yaptı"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kent genelindeki inceleme ve vatandaşlarla gönül buluşmalarının yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükakın, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefaret Kooperatifi Başkanı Bilal Karaosmanoğlu, İzmit Çevre Köyler Araştırma Geliştirme Platformu Başkanı İsmail Akdeniz ve yönetimi, İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı konuk etti. Kent genelinde ortaya koyulan hizmetler başta olmak üzere sosyal projelerin önemine vurgu yapılan görüşmede Başkan Büyükakın, "Milletimizle gönül bağımız var. Kalpten kalbe bir bağlılık. Bize güvenen hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Kocaeliler için hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini sarf etti.

AKDENİZ: ÜRETİCİMİZE ÇOK DESTEK OLDUNUZ

İzmit Çevre Köyler Araştırma Geliştirme Platformu Başkanı İsmail Akdeniz ve yönetimiyle olan buluşmasında tarım ve köylere verilen ulaşım destekleri konusu özellikle görüşülen önemli başlıklardandı. Akdeniz, "Öncelikle İzmit başta olmak üzere kentimizin tamamında köylere dönük ulaşım projeniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Tahir Başkanım, şunu söylemek isterim ki kırsal alanlara dönük ortaya koyduğunuz bu ulaşım projesi aslında o bölgelerde bayram etkisi yarattı. Tabi sadece ulaşım değil, tarım ve hayvancılık alanında da köylümüze, çiftçimize aslında üreticimize çok destek oldunuz, olmaya da devam ediyorsunuz" ifadelerini sarf etti.

"BİZE DUYULAN GÜVENE LAYIK İŞLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Arazi toplulaştırılmasından, tarih ve kültürel zenginliklere sahip çıkılmasına kadar önemli bir misyonları olduğunu ifade eden, ayrıca Akdeniz ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Bizler vatandaşımız için varız. Hemşerilerimizin hizmetkârıyız. Bu anlayışla hizmet ediyor, bize duyulan güvene layık işler yapmaya çalışıyoruz. Fiziki hizmetlerin dışında sosyal ve sağlık alanında da önemli işler ortaya koyuyoruz. Vatandaşlarımızın bize ilettiği talep ve önerilerine çok dikkat ediyoruz. Çok çalışarak halkımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

"ŞEHRİMİZİ HEP BİRLİKTE YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Önceki yıllarda faaliyete geçen Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefaret Kooperatifi Başkanı Bilal Karaosmanoğlu ile İzmit Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve heyetiyle olan buluşmasında da esnaflara her daim yanında olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak sadece iyi günde değil esnafımızın her dönem yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Pandemi döneminde esnaf kardeşlerimizin her zamankinden daha fazla yanında olduk. İnşallah bundan sonra da yanlarında olmaya gayret edeceğiz" diye konuştu. Misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, görüş alışverişi yapmanın önemine değinerek, "Şehrimizi hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz" vurgusu yaptı.