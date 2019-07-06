Son Dakika Haberleri: Kırsalda 3 ayda 412 kilometre yol yapıldı
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Kırsalda 3 ayda 412 kilometre yol yapıldı

20 dakika önce

Kırsalda 100 kilometre beton yol yapmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Şanlıurfa kent merkezi ve 13 ilçe kırsalında alt yapı ve yol çalışmalarına da hız verdi.

Kırsalda 3 ayda 412 kilometre yol yapıldı, System.String[]
Kırsalda 100 kilometre beton yol yapmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Şanlıurfa kent merkezi ve 13 ilçe kırsalında alt yapı ve yol çalışmalarına da hız verdi.

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde Büyükşehir Belediyesi bir yandan aynı anda 6 yeni bulvar yaparken bir yandan da kırsal mahallerde alt yapı, stabilize, beton yol ile bakim ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile kırsalda 100 kilometre beton yol yapma kararı alan Büyükşehir Belediyesi 2019 yıl içerisinde asfalt sezonun başlaması ile birlikte 3 ayda 412 kilometre stabilize yol yaptı.

Çalışmalardan memnun olan vatandaşlar, çalışmaların devamını dileyerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Karaköprü ilçesine bağlı Esemkulu Mahallesinde sürdürülen Stabilize yol çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade eden Mahalle sakinleri, "Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Eskiden yollarımız çok kötüydü araçlarımız zarar görüyordu. Başkanımızdan talep ettik ve söz verdikleri gibi yaptı" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:24 Kaynak: İHA
Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel
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