KIRSALDA 493 PROJEYE 875 MİLYON TL HİBE VERİLECEK

KIRSALDA 493 PROJEYE 875 MİLYON TL HİBE VERİLECEKTarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "IPARD II - 10. Çağrı Dönemi" kapsamında onaylanan 493 projeye 875 milyon lira hibe desteği verileceğini duyurdu. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti. IPARD II - 10. Çağrı Dönemi kapsamında onaylanan 493 projeye 875 milyon lira hibe desteği verileceğini ifade eden Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu: " Türkiye'nin son 19 yılda büyük bir kalkınma hamlesine imza attı. Her alanda büyüme, her alanda kalkınma vizyonuyla başlayan bu atılım döneminde, tarım ve kırsal daima ilk sıralarda yer aldı. Birçok ürünün anavatanı olan Anadolu toprakları, bu süreçte büyük bir değişime sahne oldu. Sağladığımız desteklerle, kırsalda binlerce modern tesis kuruldu. Bu tesisler üretiminin gücünü artırırken, on binlerce kişiye de yeni istihdam kapılarını açtı. Kırsalda kalkınma vizyonu kapsamında ilana çıkılan IPARD 2 - 10. Başvuru Çağrısı başvurularını nisan ayı içerisinde aldık. Bu çerçevede toplam yatırım tutarı 1, 9 milyar lira olan 493 proje onaylandı. Onaylanan bu projelere ise 875 milyon lira hibe desteği vereceğiz. "Pakdemirli, yıl sonuna kadar projelerde incelemelerin süreceğini ve incelemesi tamamlanan projeleri açıklamaya devam edeceklerine işaret etti. 2021 yılı içerisinde 11 farklı sektörde yatırımları tamamlanan toplam 2 bin 603 projeye 805 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdiklerini aktaran Pakdemirli, Türkiye'ye 1, 2 milyar liralık yatırım kazandırıldığını kaydetti. Projelerin sektörel dağılımı2021 içerisinde hibe ödemesi yapılan projelerin sektörel dağılımı ise şöyle: Bitkisel üretim: 1. 353Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler: 163Kırsal turizm: 188Yerel kalkınma ve tarım-çevre: 44Arıcılık: 167