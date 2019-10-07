Oyuncakların toplanması

Mahalle camisinden anons edilmesi ve çocuklara oyuncakların dağıtılması

Çocuklarla geleneksel oyunların oynanması

Genel görüntüler ERZURUM - Erzurum'da bir grup genç, kırsal kesimdeki çocuklara mutlu olup eğlenceli vakit geçirmeleri için oyuncak armağan edip onlarla oyunlar oynadı.

Kentte Elif Yılmaz, Gökmen Gerni ve Mutlu Gül'ün yürüttüğü "Mutsuz Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında, kırsal kesimde yaşamını sürdüren çocuklara oyuncak yardımında bulunulması için çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede Pasinler ilçesindeki Acı Mahallesi'nde bulunan 0-9 yaş arasındaki çocukların mutluluğu için kollarını sıvayan gençler, sosyal medya aracılığıyla yardımseverlere ulaşılarak, yaklaşık 250 çocuk için oyuncak topladı.

Oyuncakların dağıtılması için mahalle camisinden anons ettiren gençler, ardından hem kırsal kesimde yer alan mahalledeki çocuklara oyuncaklarını dağıttı hem de gün boyunca onlarla topaç, misket ve ip atlama gibi oyunlar oynayarak mutluluklarına ortak oldu.

Proje koordinatörü Elif Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle mahalle gezip mutsuz çocuk kalmayana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Yardımseverlerden gelen yardımlarla oldukça fazla çocuğa ulaşıldığını ifade eden Yılmaz, "Amacımız sadece oyuncak dağıtıp köylerden geri dönmek değil, çocuklarla vakit geçirip mutluluklarını da paylaşıyoruz. Oyuncakları dağıtırken unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarımızı çocuklara hatırlatıyoruz. Çocuklarla topaç çevirme, misket vurma ve ip atlama oyunları oynadık." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, silah oyuncaklarının dağıtılmadığını ve çocuklara ailelerin yanında olmazsa kimseden hediye kabul etmemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunduklarını da dile getirdi.

Çocukların mutlu olmasına vesile olduklarında kendilerinin de daha çok mutlu olduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti.

"İsteğimiz mutsuz çocuk kalmasın. Arkadaşlarla çıktığımız bu yolda projenin devam etmesi için sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Gönüllülük esasıyla çevreden destekleri bekleyeceğiz. Bu duyguyu yaşamak farklı bir şeydir. Bir çocuğun mutluluğuna dokunmak ve onlarla vakit geçirdikten sonra çocukların sadece oyuncağa değil, ilgiye de ihtiyacı olduğunu anlaşılıyor. Hedefimiz projenin çitasını yükseltmek. Projeyi, sadece Erzurum için değil Doğu Anadolu Bölgesi'nde hatta tüm yurtta mutsuz çocuk kalmasın diye ilerletmek istiyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyor ve diyoruz ki mutsuz çocuk kalmasın."