Kırsalda Rahatsızlanan Kadın İçin Ekipler Seferber Oldu

Kahramanmaraş
'ın Göksun
ilçesinde rahatsızlanan kadın, belediye ekiplerinin 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Bahçeobası Mahallesi'nde yaşayan şeker hastası Nazim Aktaş'ın (58) rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Servis
ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine yola çıkan ekipler, mahalle yolu kardan kapalı olduğu için ilerleyemedi.
Ambulansı bırakıp çantalarını alan sağlık ekipleri, 4 kilometre yürüyerek ulaştıkları Aktaş'a ilk müdahaleyi evinde yaptı.
Göksun Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yolu açabildi. Jandarma
ve sağlık ekiplerinin yardımıyla Elbistan
Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş'ın, durumunun iyi olduğu öğrenildi.