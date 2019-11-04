Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi öncülüğünde, Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İş Sendikası iş birliğiyle Urla'da düzenlenen "Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı" sona erdi. Üç gün boyunca gerçekleştirilen grup çalışmaları ve tartışmaların ardından çalıştayın sonuç bildirisi okundu.



Urla ilçesi, "Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı" programına ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi öncülüğünde, Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İş Sendikası iş birliğiyle düzenlenen çalıştay sonrası son bildirisi okundu.



Bildiride, tarım, orman, su ürünleri alanında ülkemizde yaşanan kurumsal yapı istikrarsızlığına son verilmesi ve çağdaş bir kurumsal yapının sağlanması, kırsal alanlarda sadece tarımsal üretimin değil aynı zamanda kırsal sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinin geliştirilmesi, kırsal kalkınma ve örgütlenmede toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi, tarım, orman ve su ürünleri alanlarında etkin ve kalıcı kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatiflerde araştırma-geliştirmeye dayalı yenilikçi ve inovatif uygulamalara yer verilmesi, kırsalda yaşayanlar için hak temelli kalkınma ilkesinin benimsenmesi, bu kesim için kapsayıcı sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi, kırsalda yaşayan herkese başta eğitim, sağlık, altyapı olmak üzere refah sağlayan tüm kalkınma araçlarının ulaştırılması, son yıllarda ısrarla takip edilen ithale dayalı tarımsal ürün tüketimi yerine yerli ürün üretim ve tüketiminin özendirilmesi, buna yönelik planlı çalışmanın yapılması gibi konulara dikkat çekildi.



Sonuç bildirisinin ardından konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, 3 gün boyunca verimli bir çalıştay gerçekleştirdiklerini ifade etti. Oğuz, "İnanıyorum ki çalıştayımızdan çıkan değerli düşünceler en kısa sürede yerel yönetimler tarafından uygulamaya sokularak ülkemize örnek olacak. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz, hak ettikleri konuma tekrardan gelecektir. Çıkan sonucun ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İZMİR