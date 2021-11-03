KIRSALDA YAŞAYAN HAYVANLARA 2.5 TON MAMA - Son Dakika

HAYTAP Antalya Temsilcisi Fatma Gök, gönüllüler ile birlikte Antalya'nın kırsal alanlarında yaşayan hayvanlar için 2.5 ton mama dağıttı.

Fatma Gök, kent merkezinden daha çok kırsalda yaşamak zorunda bırakılan kedi ve köpekler için hazırlanan mamaları belirledikleri noktalara bıraktıklarını söyledi. Gök, Haytap olarak amacımız, kırsal alanlara bırakılan hayvanlara ulaşmak. Onlar dağlarda ormanlarda daha zor şartlarda yemek buluyor dedi.

Kırsal alanda yaşamaya terk edilen kimisi evcil kimisi sokakta doğmuş yüzlerce kedi ve köpek olduğunu belirten Fatma Gök, Haytap kanalıyla Antalya'ya 2.5 tonun üzerinde mama ulaştırıldığını belirtti. Gök, mamaları kırsal alanda yaşayan köpeklere ve kedilere götürdüklerini söyledi. Şehir ve ilçe merkezlerinde de birçok sokak hayvanı bulunduğunu, gerek belediyeler gerek hayvanseverlerin girişimiyle bir şekilde yemeğe ulaştıklarını söyleyen Gök, dağlarda ve ormanlarda yaşayanların ise beslenme zorluğu çektiğini anlattı.

2.5 ton mamayı, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinden Kaş yaylalarına kadar arazi araçlarıyla dolaşarak dağıttıklarını sözlerine ekleyen Gök, Belirlediğimiz noktalara mamaları bırakıyoruz. Bölgede yaşayan köpekler ve kediler bu mamaları tüketiyor. Sadece onlar değil o bölgede yaşayan yaban hayatı da bu mamalardan nasibini alıyor diye konuştu.