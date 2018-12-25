Kırsaldaki 400 Çocuğa Yeni Yıl Hediyesi

Menteşe Belediyesi ile Özel bir Kolej tarafından ortaklaşa düzenlenen "Orada bir köy var yakında" projesi kapsamında,kırsal mahallelerde eğitim gören 400 çocuğa yeni yıl hediyesi ulaştırıldı.

Menteşe Belediyesi ile Özel bir Kolej tarafından ortaklaşa düzenlenen "Orada bir köy var yakında" projesi kapsamında,



kırsal mahallelerde eğitim gören 400 çocuğa yeni yıl hediyesi ulaştırıldı. Kolej öğrencilerinin paylaşımlarıyla alınan hediyeler ile çocuklar küçük yaşta paylaşmayı ve sosyal sorumluluk bilincini kazanıyor.



Çiftlik Mahallesinde çocuklara hediyelerini veren Menteşe Belediye Başkaı Bahattin Gümüş, "Göktepe, Sungur, Dokuzçam, Kuzluk, Taşlı, Gazeller, Çiftlik ve Denizova okullarında eğitim gören çocuklarımıza hediyelerini ulaştırdık. Her yıl ortaklaşa düzenlediğimiz proje ile kırsaldaki çocuklarımıza yılbaşında almak istedikleri hediyeleri soruluyor. Kolej öğrencilerimiz de verilen cevaplara göre hediyeler alarak ve yeni yıl mesajı yazarak, yeni yılda kardeşlerini mutlu ediyorlar. Bu yıl kırsalda yaşayan 400 çocuğumuza yeni yıl hediyelerini ulaştırdık " dedi. - MUĞLA

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