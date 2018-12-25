Son Dakika Haberleri: Kırsaldaki 400 Çocuğa Yeni Yıl Hediyesi

Kırsaldaki 400 Çocuğa Yeni Yıl Hediyesi

1 saat önce

Menteşe Belediyesi ile Özel bir Kolej tarafından ortaklaşa düzenlenen "Orada bir köy var yakında" projesi kapsamında,kırsal mahallelerde eğitim gören 400 çocuğa yeni yıl hediyesi ulaştırıldı.

Kırsaldaki 400 Çocuğa Yeni Yıl Hediyesi, System.String[]
Menteşe Belediyesi ile Özel bir Kolej tarafından ortaklaşa düzenlenen "Orada bir köy var yakında" projesi kapsamında,

kırsal mahallelerde eğitim gören 400 çocuğa yeni yıl hediyesi ulaştırıldı. Kolej öğrencilerinin paylaşımlarıyla alınan hediyeler ile çocuklar küçük yaşta paylaşmayı ve sosyal sorumluluk bilincini kazanıyor.

Çiftlik Mahallesinde çocuklara hediyelerini veren Menteşe Belediye Başkaı Bahattin Gümüş, "Göktepe, Sungur, Dokuzçam, Kuzluk, Taşlı, Gazeller, Çiftlik ve Denizova okullarında eğitim gören çocuklarımıza hediyelerini ulaştırdık. Her yıl ortaklaşa düzenlediğimiz proje ile kırsaldaki çocuklarımıza yılbaşında almak istedikleri hediyeleri soruluyor. Kolej öğrencilerimiz de verilen cevaplara göre hediyeler alarak ve yeni yıl mesajı yazarak, yeni yılda kardeşlerini mutlu ediyorlar. Bu yıl kırsalda yaşayan 400 çocuğumuza yeni yıl hediyelerini ulaştırdık " dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:45 Kaynak: İHA

Çiftlik, Menteşe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asgari Ücretle Çalışanlar Yapılan Zamdan Memnun! İşte İlk Yorumlar ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor

Kafe Sahibi, Kamera Görüntüsünü İnceleyince 10 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Yaptığını Gördü Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 Bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:43:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırsaldaki 400 Çocuğa Yeni Yıl Hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]