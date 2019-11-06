Kırsaldaki çocuklar tiyatroyla buluşmaya devam ediyor

Van'ın Gürpınar Belediyesince hayata geçirilen 'Bir Masal Bir Köy' projesi ile kırsal mahallelerdeki çocuklar tiyatroyla buluşmaya devam ediyor.



Fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da önemli çalışmalar gerçekleştiren Gürpınar Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayıp sosyal aktivitelerden uzak kalan çocuklar için başlattığı 'Bir Masal Bir Köy' projesi ile çocukları eğlendirmeye devam ediyor. Proje kapsamında köy köy dolaşan tiyatro ekibi, haftanın 4 günü çocuklarla bir araya gelerek mutluluk dağıtıyor.



Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçede bulunan bütün çocukları tiyatroyla buluşturmayı amaçladıklarını kaydederek, "Her alanda gelişen bir Gürpınar'ın inşası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye hizmetlerinin yanında kültür projelerimizle de 7'den 70'e herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle ilçemizde bulunan çocukları sanatsal ve kültürel faaliyetlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz tiyatro ekibiyle gidilmedik mahalle ulaşılmadık çocuk bırakmamayı planlıyoruz. Proje doğrultusunda çocuklarımızın mutluluklarına mutluluk katmak istiyoruz. Onların yüzünü güldürerek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - VAN