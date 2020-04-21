Kırsaldaki çocuklara 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

Atakum Belediyesi ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan minikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde gönderdiği hediye paketleri ile sevindirdi.



Atakum Belediyesi korona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan kırsal mahallelerdeki çocukları unutmadı. Miniklerin yüzünü güldürmek isteyen belediye kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara hediyeler göndererek sürpriz yaptı.



Gönüllü kadınlar tarafından çocuklar için özel olarak üretilen çorap oyuncakların yanı sıra Nutuk, Türk bayrağı, Türk bayraklı balon, pastel ve kuru boya ile defter içeren hediye paketleri oluşturuldu. Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi çalışanları, Atakum Kent Konseyi'nin Gençlik ve Kadın Meclisi üyeleri ile zabıta ekipleri tarafından paketler köyden mahalleye dönüşen kırsal yerleşim alanlarında çocuklara ulaştırıldı.



Özel kostümler giyen gönüllüler, müzik eşliğinde ziyaret ettikleri kırsal mahallelerde bayramı evlerinde geçirecek olan çocukların yüzlerini güldürdü. Bin 300 çocuğu sevindirecek olan hediye paketlerinin dağıtımının devam ettiği ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde tamamlanacağı öğrenildi.



Çocukların evlerinde mutlu olmaları için yaklaşık bir aydır hazırlandıklarını belirten gönüllüler, "Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci'nin desteğiyle çocukları sevindirebilmek için bir çalışma hazırladık. Oluşturduğumuz hediye paketlerinde el emeği göz nuru oyuncaklar bulunuyor. Kırsal bölgelerde yaşayan miniklerin kent merkezindeki yaşıtlarına göre bazı dezavantajları var. Bu sebeple hediye paketlerini öncelikle onlara dağıtıyoruz. Çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi, heyecanı görebilmek bizi çok mutlu ediyor" dediler. - SAMSUN