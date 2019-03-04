Kırsaldaki Çocukları Oyuncakla Sevindirdiler

Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri, başlattıkları proje kapsamında topladıkları oyuncaklarla, kırsal mahallelerde ana sınıfında eğitim gören çocukları sevindirdi.

Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri, başlattıkları proje kapsamında topladıkları oyuncaklarla, kırsal mahallelerde ana sınıfında eğitim gören çocukları sevindirdi.



Mükrime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Bir Oyuncak Bir Tebessüm" projesi kapsamında oyuncak topladı.



Öğrenciler, oyuncakları, okul yöneticileriyle kırsal mahallelerdeki 4 okulda ana sınıfında eğitim gören 175 çocuğa dağıttı.



Projeyi başlatan 11. sınıf öğrencisi Mislina Ekici, Türkoğlu ilçesi Kırmakaya İlkokulu'ndaki programda gazetecilere yaptığı açıklamada, zor şartlar altında çocukluklarını yaşamaya çalışan minikleri mutlu etmek istediklerini söyledi.



Oyuncak toplamaya kendi okullarından başladıklarını anlatan Ekici, şunları kaydetti:



"Duyurular yaptık, sosyal çevremizden yardım istedik. Herkes projemize destek verdi. Toplanan oyuncaklardan hasarlı olanları tamir ettik. Daha sonra paketleyerek okullarımıza getirdik. Hiç tanımadığım, günlük yaşantımdan çok uzakta yaşayan miniklerin gözlerindeki ışıltıyı görmek istiyordum. Bugün bunu görebildik. Hepimiz bugün mutlu olmaya ve mutlu etmeye geldik. Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum."



Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Çeteler de projenin, kırsal mahallelerde oyuncağa ulaşamayan çocukları sevindirmek için başlatıldığını belirtti.



Ana sınıfı öğrencisi Mukail Karabulut ise kendilerine hediye getirenlere teşekkür etti.

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