Son Dakika Haberleri: Kırsaldaki Gençlere Girişimcilik Fırsatı

Kırsaldaki Gençlere Girişimcilik Fırsatı

32 dakika önce

Erasmus Stratejik Ortaklık Programı kapsamında hazırlanan "Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

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Erasmus Stratejik Ortaklık Programı kapsamında hazırlanan "Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen toplantıda proje hakkında bilgilendirme yapıldı.

Proje Koordinatörleri Nilay Altunay Eskimez ve Ramazan Görgün tarafından sunum yapıldı.

Toplantıya Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Valilik İl Yazı İşleri Müdürü Abdulhadi Şenkaya ile Tufanbeyli Belediyesi yetkilileri de katıldı.

Proje kapsamında, Türkiye, Polonya, Yunanistan ve İspanya'daki kurumlardan 7 ortağın yer alacağı kırsal alanlarda genç girişimcilerin artması ve gençlerin işsizliğinin azaltılması, kırsal nüfusun gençleştirilmesi ve kırsal kesimde etkin kaynakların kullanılması amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:50 Kaynak: AA

Ekonomi
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