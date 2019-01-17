Kırsaldaki Mahallelerin Alt Yapı Sorunları Çözülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, kırsal kesimindeki mahallelerin alt yapı sorunlarının çözüleceğini açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, kırsal kesimindeki mahallelerin alt yapı sorunlarının çözüleceğini açıkladı.



Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt yaptığı açıklamada, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi Yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine de hizmet vermeye başladıklarını hatırlattı. 2018 yılın da Asarcık, Atakum, Bafra, Canik, Havza, Kavak, Ladik, Tekkeköy, Terme ve Vezirköprü ilçelerinin kırsal kesiminde ihtiyaç duyulan mahallelerinin kanalizasyon sorunlarını çözdüklerini belirten Muhlis Yeşilyurt, "Asarcık ilçesi Yeni Ömerli Mahallesi'nde 650 metre kanalizasyon hattı yapıldı. Atakum ilçesi Sarayköy Mahallesi'ne bin 500 metre kanalizasyon hattı döşendi. Bafra ilçesi Akalan, Kahramanlar ve Kapıkaya Mahallelerine 2 bin metre kanalizasyon hattı yapıldı. Havza ilçesi Çam Yatağı, Esenbey ve Şeyhler Mahallelerine 9 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşendi. Kavak ilçesi Celallı, Küçük Çukur ve Mahmutlu Mahallelerinde 2 bin metre kanalizasyon hattı tamamlandı" dedi.



Ladik ilçesi Ayvalı ve Kara Abdal Mahallelerine bin 650 metre kanalizasyon hattı yapıldığına dikkat çeken Yeşilyurt, "Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'ne 3 bin metre kanalizasyon hattı yapıldı. Terme ilçesine 2 bin metre kanalizasyon hattı döşendi. Vezirköprü ilçesi Türkmen, Güldere, İnkaya, Başfaki, Dev Alan, Sarı Alan ve Öğürlü Mahallelerinde ise 6 bin 600 metre kanalizasyon hattı tamamlandı. SASKİ Genel Müdürlüğünün iş makineleri ve personeli ile alt yapı çalışmaları yapılmaktadır "diye konuştu.



2019 yılında da kırsal kesimde yer alan mahallelerin kanalizasyon sorunlarını çözmek için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Muhlis Yeşilyurt şunları söyledi:



"Vezirköprü ilçesinin, Karaköy, Kargucak, Kabalı ve Kıranalan Mahallelerine 4 bin metre kanalizasyon hattı döşenecek. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Bafra ilçesi Örencik Mahallesi'nde ise 500 metre kanalizasyon hattı yapılacak. Burada da çalışmalar yoğun tempo da devam ediyor. Kırsal mahallelerin alt yapı sorununu çözmek için geceli gündüzlü çalışmalarımız sürüyor. Bu mahallelerin alt yapı sorunlarını çözmek için, ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız."



Kırsal mahalleler alt yapı kontrolörü İnşaat Teknikeri Yaşar Altuntaş, Bafra ilçesi Örencik Mahallesi'nde Muhtar Şaban Kurd ile birlikte incelemelerde bulunarak, devam eden kanalizasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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