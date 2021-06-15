Üye Girişi
Kırsaldan Avrupa arenasına uzanan başarı öyküsü - Son Dakika

Kırsaldan Avrupa arenasına uzanan başarı öyküsü

15.06.2021 13:50
Kırsaldan Avrupa arenasına uzanan başarı öyküsü, System.String[]

İstanbul'da 15 ülke ve 350 sporcunun katılımıyla düzenlenen Balkan U20 Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Muşlu milli atlet İbrahim Karateker, Estonya'daki Avrupa U-20 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

İstanbul'da 15 ülke ve 350 sporcunun katılımıyla düzenlenen Balkan U20 Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Muşlu milli atlet İbrahim Karateker, Estonya'daki Avrupa U-20 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Muş'un Konukbekler beldesinde ailesiyle birlikte yaşayan milli atlet İbrahim Karateker, Balkan U20 Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli koşuda ikincilik elde ederek başarılarına bir yenisini daha ekledi. Gümüş madalya kazanarak 10-15 Temmuz'da, Estonya'da Avrupa U20 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan İbrahim Karateker, uçaktan iner inmez kolları sıvadı. Köyünde antrenmanlarını sürdüren Karateker, gözünü dünya şampiyonasına dikti. Bugüne kadar çok sayıda yarışa katılarak boy gösteren Karateker, 80 madalya kazanma başarısı gösterdi.

"UÇAKTAN İNER İNMEZ ÇALIŞMALARA BAŞLADIM"

Uzun mesafe koşu sporuyla ilgilendiğini ifade eden İbrahim Karateker, 2 Haziran'da Bursa'da Türkiye şampiyonası düzenlendiğini ve Avrupa ile dünya barajını geçmek için koştuğunu söyledi.

Bursa'da 3 bin metre engellide hem dünya barajı hem de Avrupa barajını geçtiğini anımsatan Karateker, "İstanbul'da 15 ülkenin katılımıyla U20 Şampiyonası'nda koştum ve orada da sakatlıklarım nedeniyle ikinci sırada yer aldım. Şu anda da 15 Temmuz'da Estonya'da, Avrupa şampiyonluğu için Erzurum'a kampa gideceğim ve çalışmalarımı orada sürdüreceğim. Orada da en iyi şekilde Türk bayrağını dalgalandırıp en iyi şekilde ülkemi temsil ederek dönerim, öyle ümit ediyorum. Balkan şampiyonası 3 bin metre engelli koşuda ikinci sırada yer aldım. Yarışa 15 ülkeden 15 sporcu katıldı. O şekilde ikinci sırada yer aldım. Sakatlıklarımdan dolayı şampiyonluğu kaçırdım. Hedefim önümüzdeki günlerde Kenya'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında başarı elde etmektir. Türkiye'de düzenlenen yarışlarda 40'ın üzerinde birinciliğim var. Genel olarak da uluslararası düzeyi de katarsak 80'in üzerinde madalyam bulunmaktadır. Şu anda Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorum. Uçaktan iner inmez antrenmanlarımı aksatmadan direk çalışmalarıma devam etmeye başladım" dedi.

(Uğur Ulu/İHA)

Kırsaldan Avrupa arenasına uzanan başarı öyküsü
Kırsaldan Avrupa arenasına uzanan başarı öyküsü
Kırsaldan Avrupa arenasına uzanan başarı öyküsü
Kırsaldan Avrupa arenasına uzanan başarı öyküsü
Kırsaldan Avrupa arenasına uzanan başarı öyküsü
Kırsaldan Avrupa arenasına uzanan başarı öyküsü

İstanbul, Estonya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kırsaldan Avrupa arenasına uzanan başarı öyküsü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı 14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum 13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı 13:29 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da! Bir ilki gerçekleştirip gövde gösterisi yaptı 12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da! Bir ilki gerçekleştirip gövde gösterisi yaptı Taşa yazılan 12:02 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı! 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 11:44 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır 11:34 Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti 10:44 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti

Son Dakika Haberleri
14:14 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?
14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı
13:55 Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak
13:41 Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum
13:41 NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı
13:29 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, kemoterapi aldığı anları sosyal medyada yayınladı
13:24 Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı
12:11 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı
12:01 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!
12:00 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak Netflix'in yeni dizisinde Türk oyuncu Gizem Erdoğan başrol olacak         
13:56
NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı         
13:41
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı         
12:12
24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı         
12:00
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı         
11:43
Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak         
10:56
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 14:22:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırsaldan Avrupa arenasına uzanan başarı öyküsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement