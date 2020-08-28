"Kırsaldan Kozmosa Bilim Projesi"ne katılan öğrenciler Kazdağları'nda endemik bitkileri inceledi - Son Dakika

TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında "Kırsaldan Kozmosa Bilim Projesi"ne katılan öğrenciler, Kazdağları'nda endemik bitkileri inceledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde öğretmenevinde çalışmaları süren projenin 5'inci gününde, Kazdağları'nın biyolojik zenginliğini yerinde gözlemlemek amacıyla doğa gezisi gerçekleştirildi.

Kazdağı Milli Parkı'na çıkmadan önce, Zeytinli Mahallesi'ndeki ziyaretçi tanıtım merkezinde yetkililerinden bilgi alan öğrenciler, daha sonra Kazdağları'nın biyoçeşitlilik açısından en önemli noktalardan olan Kapıdağ Yangın Gözetleme Kulesi, Tozlu Yaylası ve Sarıkız Tepe mevkilerinde araştırma yaparak endemik bitkileri gözlemledi.

Öğrenciler bu gezide dünyada sadece Kazdağları'nda yetişen Kazdağı göknarını ve diğer bazı endemik bitkileri yerinde görme imkanı buldu. Kekik, ada çayı gibi çeşitli bitki türlerini yakından tanıma fırsatı yakaladılar.

Katılımcılara Kazdağları'nın endemik bitkilerini tanıtan Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Gülendam Tümen, dağda 82 endemik bitki bulunduğunu, bunların içinden de 31'inin sadece Kazdağları'na özgü olduğu bilgisini verdi.

Dr. Satı Ceylan, etkinlikle öğrencilerde merak duygularının araştırma ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflendiğini ifade etti.

Araştırma gezisi sonunda Ceylan, rehberlik eden eğitimcilere plaket verdi.