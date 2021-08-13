Kırşehir 34. Ahilik Haftası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kırşehir 34. Ahilik Haftası'na Hazırlanıyor

Kırşehir 34. Ahilik Haftası'na Hazırlanıyor

13.08.2021 00:29

Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu bu sene 13-19 Eylül tarihleri arasında 34. 'sü gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası programını görüşmek üzere ilimizde toplandı.

Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu bu sene 13-19 Eylül tarihleri arasında 34. 'sü gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası programını görüşmek üzere ilimizde toplandı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde Valimiz Sayın İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıya Milletvekilimiz Mustafa Kendirli, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Valimiz Sayın İbrahim Akın, bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 34. Ahilik Haftası programının en iyi şekilde gerçekleşmesi için paydaş kurumlarca tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

2021 yılının UNESCO ve Sayın Cumhurbaşkanımızca "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Ahiliğin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtılması amacıyla her yıl Kırşehir merkez olmak üzere ülkemiz genelinde etkinlikler düzenlenmektedir. Kırşehir'de olduğu gibi her ilde oluşturulan İl Kutlama Komitelerince hazırlanan etkinliklere Ticaret Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunca nihai şekli verilmektedir. Kırşehir'in kutlamaların merkezi olması nedeniyle bugün Merkez Yürütme Kurulumuz ilimizde toplandı. Toplantımızda yapılacak etkinlikler değerlendirilecektir. Ahilik merkezi olan Kırşehir'de etkinliklerin Kırşehir'e ve ahiliğe yakışır şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü gayreti göstereceğiz. Etkinliklere katkı sunan tüm kurumlarımızın yönetici ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. " dedi.

Toplantı, 34. Ahilik Haftasında gerçekleştirilecek etkinliklerin görüşülmesi ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre
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