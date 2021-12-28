Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda Ahi Evran Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı - Son Dakika

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda Ahi Evran Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın, 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen açılış programı için İzmir- Foça'daki merkeze video konferans yöntemiyle bağlandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de video konferans yoluyla bağlandığı toplantıda Vali Akın, Ahi Evran Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ile ilgili bilgi verdi.

Amaçlarının hükümlüleri topluma yeniden kazandırmak olduğunu belirten Akın, "Burada kursiyerlere mobilya, metal ve makine teknolojileri, tarım, hayvan yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı ile yiyecek-içecek gibi çeşitli alanlarda eğitim-öğretim verilecek. Mesleki ve teknik kurslarda başarılı olan kursiyerlere kalfalık ve ustalık belgesi verilerek onlara istihdam sağlanmış olacak. Açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezlerin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü" kapsamında Kırşehir'de hayata geçirilen Ahi Evran Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılış programına Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Baro Başkanı Onur Çanta, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Açık Cezaevi Müdürü Temel Göğüş ile ilgili birim amirleri katıldı.