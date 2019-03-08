Son Dakika Haberleri: Kırşehir Adalet Sarayın'da Kadınlar Günü Kutlaması Yapıldı

Kırşehir Adalet Sarayın'da Kadınlar Günü Kutlaması Yapıldı

1 saat önce

Kırşehir Adalet Sarayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Kırşehir Adalet Sarayın'da Kadınlar Günü Kutlaması Yapıldı, System.String[]
Kırşehir Adalet Sarayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, adliyede görevli kadınlara karanfil takdim etti.

Cumhuriyet Savcısı Gümüş, programda yaptığı konuşmada, adliyede kadın personel çokluğuna vurgu yaparak, böyle güzel bir organizasyonda bulunmaktan ve katılımın yüksek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Programa, Başsavcı Gümüş'ün eşi Duygu Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Sabuncuoğlu'nun eşi hakim Aslıhan Sabuncuoğlu, kadın savcı ve hakimler, kadın personel ve İdari İşler Müdürü Halil Şimşek katıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:56 Kaynak: İHA

Gümüş, Dünya Kadınlar Günü, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi Fenomen Dizi Arka Sokaklar, Adalet Bakanlığı ile İşbirliği Yapıyor

Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:21:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir Adalet Sarayın'da Kadınlar Günü Kutlaması Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]