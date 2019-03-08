Kırşehir Adalet Sarayın'da Kadınlar Günü Kutlaması Yapıldı

Kırşehir Adalet Sarayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Kırşehir Adalet Sarayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, adliyede görevli kadınlara karanfil takdim etti.



Cumhuriyet Savcısı Gümüş, programda yaptığı konuşmada, adliyede kadın personel çokluğuna vurgu yaparak, böyle güzel bir organizasyonda bulunmaktan ve katılımın yüksek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.



Programa, Başsavcı Gümüş'ün eşi Duygu Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Sabuncuoğlu'nun eşi hakim Aslıhan Sabuncuoğlu, kadın savcı ve hakimler, kadın personel ve İdari İşler Müdürü Halil Şimşek katıldı. - KIRŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi

Fenomen Dizi Arka Sokaklar, Adalet Bakanlığı ile İşbirliği Yapıyor

Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık

Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki