Kırşehir Adalet Sarayın'da Kadınlar Günü Kutlaması Yapıldı
1 saat önce
Kırşehir Adalet Sarayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.
Kırşehir Adalet Sarayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, adliyede görevli kadınlara karanfil takdim etti.
Cumhuriyet Savcısı Gümüş, programda yaptığı konuşmada, adliyede kadın personel çokluğuna vurgu yaparak, böyle güzel bir organizasyonda bulunmaktan ve katılımın yüksek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.
Programa, Başsavcı Gümüş'ün eşi Duygu Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Sabuncuoğlu'nun eşi hakim Aslıhan Sabuncuoğlu, kadın savcı ve hakimler, kadın personel ve İdari İşler Müdürü Halil Şimşek katıldı. - KIRŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:56 Kaynak: İHA
Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi
Fenomen Dizi Arka Sokaklar, Adalet Bakanlığı ile İşbirliği Yapıyor
Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık
Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki