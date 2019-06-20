Son Dakika Haberleri: Kırşehir Adliyesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir Adliyesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası

15 dakika önce

Adalet Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde Kırşehir Adliyesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kırşehir Adliyesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası, System.String[]
Adalet Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde Kırşehir Adliyesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Kampanya kapsamında adliye binasında kan alma merkezi kuruldu. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, idari işler müdürü Halil Şimşek ve adliye personeli kan verdi.
Gümüş, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nın işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağışının hayırlı olmasını diledi.
Bu ihtiyaca destek vermenin herkesin görevi olduğunu vurgulayan Gümüş, bakanlığın bu çalışması çerçevesinde kan ve kök hücre bağışının gün boyu süreceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:17 Kaynak: AA
baka, kan bağışı, kök hücre, kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor Son dakika! Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:32:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir Adliyesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]