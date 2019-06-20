Kırşehir Adliyesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası
15 dakika önce
Adalet Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde Kırşehir Adliyesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Adalet Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:17 Kaynak: AA
ve Türk Kızılayı
işbirliğinde Kırşehir
Adliyesinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Kampanya kapsamında adliye binasında kan alma merkezi kuruldu. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş
, idari işler müdürü Halil Şimşek
ve adliye personeli kan verdi.
Gümüş, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nın işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağışının hayırlı olmasını diledi.
Bu ihtiyaca destek vermenin herkesin görevi olduğunu vurgulayan Gümüş, bakanlığın bu çalışması çerçevesinde kan ve kök hücre bağışının gün boyu süreceğini kaydetti.
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