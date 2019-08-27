Kırşehir AEÜ'si mükemmellik ödülüne hazırlanıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), kalite yönetim tecrübelerini paylaşıyor.



Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve beraberindeki heyet Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret ederek kalite süreçleri hakkında bilgi aldı. Yapılan ziyaret ve kalite yönetimi hakkında bilgiler sunan Rektör Karakaya, "Enerji olmadan kalitenin bulunması zorlaşır. Kalite sürecinde bizler oluşturduğumuz ekibin bütün toplantılarına katılarak koordine ettik. Yönetim olarak kaliteyi yaşadık ve bizdeki sinerjiyi personelimiz de alarak kendilerini kalitenin içinde buldu. Kalite Yönetim Sistemi Belgesini aldığımızda da kaliteyle ilgili çalışmanın tüm hazzını hep birlikte yaşadık. Kalite süreçlerinde belirli bir aşamaya geldik. Bizim burada hedeflerimiz var, kalite çalışmalarının devamı niteliğinde olan 'Mükemmellik Ödülü' için hazırlanıyoruz. Belirli bir aşamaya geldik ve bu çalışmanın sonunda uluslararası alanda akredite edilmiş, tescillenmiş belgeler alacağız" dedi.



Harran Üniversitesi heyetinin yaptığı ziyaret kampüs alanının gezilmesi ve kalite yönetim süreçleri hakkında yapılan bilgilendirme ile sona erdi. - KIRŞEHİR