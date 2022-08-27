Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi - Son Dakika
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Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi

27.08.2022 17:06
Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Kırşehir Otobüs Terminali personeline afet farkındalık eğitimi verilerek, deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Kırşehir Otobüs Terminali personeline afet farkındalık eğitimi verilerek, deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Otobüs Terminali personellerine afet farkındalık eğitiminde afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anındaki doğru davranış şekilleri ve afet sonrası ilk 6-72 saatin önemi, toplanma, barınma alanları ile arama kurtarma için yapılması gerekenler anlatıldı.

"2022 Türkiye Afet Tatbikat Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde afet sigortası, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, yaşam çevrelerindeki risklerden de bahsedildi.

Afet farkındalık eğitimi sonrası deprem ve tahliye tatbikatı ile afet anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılırken, Gönüllülük Sistemi ve AFAD Acil Mobil uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kırşehir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi - Son Dakika

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