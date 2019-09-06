Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı 4 ayda 3 bin 100 genci ağırladı

Kırşehir Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Faruk Şahin, Hirfanlı Ahi Evran Gençlik Kampı'nın yaz döneminde Türkiye'nin farklı illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 3 bin 100 genci ağırladığını söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahi Evran Gençlik Kampı'nın 2012 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterdiğini, gençlerin burada çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile unutamayacakları kamp dönemleri geçirdiklerini ifade etti.

Yılın farklı mevsimlerinde kamp dönemlerinin devam ettiğini belirten Şahin, yaz dönemi kampının haziranda başlayarak eylül ayında sona erdiğini dile getirdi.

Kaman ilçesinde Hirfanlı Barajı kıyısındaki Ahi Evran Gençlik Kampı'nın bakanlığa bağlı Türkiye genelindeki 38 kamptan biri olduğunu, burada 25 ayrı aktivite uygulandığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Hirfanlı Ahi Evran Gençlik Kampı, 2012 yılında doğa kampı olarak hizmete başladı. Türkiye genelindeki 38 kamp içerisinde en geniş alanı olan kamplardan biri. 2014 yılında yapılan bungalov evlerde çocuklar konaklıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Doğa kampına uygun evler bunlar. Türkiye'nin her ilinden ve KKTC'den çocuklarımız burada gruplar halinde 5 gün kamp yapıyor. Öğrencilerimize sosyal, kültürel ve sportif gibi bütün aktiviteler yaptırılıyor. Bu yıl lazer oyunu etkinliği ve geleneksel okçuluk dahil edildi. Öğrencilere kampta 25 ayrı aktivite uygulanıyor."

Gençlere rehber eşliğinde Kırşehir'in kültürel mekanlarının da gezdirildiğini anlatan Şahin, "Kapadokya bölgesine de gezi düzenleniyor. Alanında uzman kişiler akşam aktivitelerinde öğrencilerimize bilgi ve tecrübelerini aktarıyor. Ankara'dan üst düzey yöneticilerimiz de burada öğrencilerimize tecrübelerini anlatıyor. En son burada Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ı ağırladık. Burada, gençler arasında öyle güzel bir ortam oluşuyor ki, gençlerimiz hüzünle ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, 4 aylık yaz kampına gençlerin büyük ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Şu anda Türkiye'nin farklı illerinden ve KKTC'den gelen 300 öğrenciyi misafir ediyoruz. 11 dönemlik bir kamp uygulaması oldu. 6'sı erkek ve 5'i kız öğrenciler için. 17 eylül tarihinde yaz kampları dönemi sona erecek. 1800'ü erkek ve 1300'ü kız olmak üzere yaz kampı dönemimizde 3 bin 100 gencimizi kampımızda ağırladık." diye konuştu.