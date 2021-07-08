Kırşehir Ahi Evran Kampı, normalleşme döneminde Türkiye'nin her yerinden gençleri ağırlıyor - Son Dakika

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimini sağlayan Türkiye'nin önde gelen kamplarından Ahi Evran Gençlik Kampı, gençleri ağırlamaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ahi Evran Gençlik Kampı'na, Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 200 genç, kültürel ve sportif faaliyetler yürütüyor.

Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki kamp merkezinde 12 dönem halinde gerçekleştirilecek kamp faaliyetleri, eylülde sonra erecek.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, kampın kontrollü normalleşme döneminde eski işleyişine döndüğünü söyledi.

Bakanlığın Kovid-19 tedbirlerini de dikkate alarak kampı faaliyete geçirdiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ahi Evran Gençlik Kampımız geçmiş dönemde uygulanan pandemi tedbirleri nedeniyle bir önceki dönem 60 öğrenci kapasitesiyle devam ediyordu. Bu sene yeni normalleşme vesilesiyle kampımızda haziran ayının 21'inde Türkiye'nin birçok ilinden gençlerimizi ağırlamaya başladık. Bir dönemde en az 200 öğrencimizi kampımızda misafir ediyoruz. 12 dönem olarak gerçekleşecek Ahi Evran Kampımızda yıl sonunda 2 bin 400 öğrencimizi Ahi Evran şehrinde ağırlamış, sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine katkı sağlamış olacağız."

"Son yıllarda 10 binin üzerinde gencimizi misafir ettik"

Şahin, kampın kurulduğu yıldan itibaren Edirne'den Kars'a binlerce öğrenciyi ağırladığına dikkati çekerek, son yıllarda 10 binin üzerinde genci misafir ettiklerini aktardı.

"Bir kardeşlik iklimi" dedikleri kamplarında okçuluktan ebru sanatlarına, atölyelerde yapılan çalışmalardan futbol, basketbol, bisiklet, tırmanış parkurlarına kadar öğrencilerin mutlu bir şekilde kendilerini geliştirdiğini belirten Şahin, akşamları düzenledikleri etkinliklerde, konserlerde ve kamp ateşleriyle unutulmayacak anılar, dostluklar ve arkadaşlıklar edinerek şehirden ayrıldıklarını ifade etti.

Şahin, kampa gelen gençlere Kırşehir'in tarihi ve kültürel yerlerini de ziyaret ettirdiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin şehrimizin kültürel ve tarihi dokularını tanımalarına çalışıyoruz. Japon Bahçesi'nden başlamak üzere Kaman'daki müzemizi, Ahi Evran Veli Türbesi, Cacabey Medresesi'ni turlar halinde geziyorlar. Ahilik şehrinin manevi ikliminden bilgiler edinmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Gençlerin kampa yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Şahin, " Ankara, Bursa, Muğla, Şanlıurfa, Gaziantep'ten ve birçok ilden gençlerimizi şehrimizdeki kampımızda ağırlıyoruz. Kampımıza tüm Türkiye'den gençlerimizi bekliyoruz." dedi.

"Gençlerin eğitimi ve nitelik açısından kamp ve faaliyetler çok güzel"

Gaziantep'ten gelen Ali Aslan, kampta çok güzel dostluklar edindiğini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Aslan, "Bakanlığımızın sağladığı imkanlar doğrultusunda çok güzel şekilde eğleniyoruz, öğreniyoruz. Bu imkanlardan farklı gençlerin de faydalanmasını isterim. Gençlerin eğitimi ve nitelik açısından kamp ve faaliyetler çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Osmaniye'den gelen Adnan Demirezer de kampta halk oyunları, su sporları, okçuluk ve bisiklet faaliyetlerine katıldığına vurgulayarak, "Farklı etkinliklere katıldık. Çok eğlendik ve yeni dostluklar edindik. Başka şehirden gelen gençlerle tanıştık." diye konuştu.