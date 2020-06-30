Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi "Engelsiz Üniversite Turuncu Bayrak Ödülü" aldı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitelerinin "Engelsiz Üniversite Turuncu Bayrak Ödülü" aldığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 2018 yılında başlatılan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 2020 yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri töreninde KAEÜ 3 ayrı birimiyle 'Mekanda Erişilebilirlik' alanında engellilere yönelik yapılan düzenlemeler nedeniyle ödül almaya hak kazandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen 2020 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde KAEÜ, Bağbaşı Yerleşkesi, Çiçekdağı ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarıyla 'Turuncu Bayrak' aldı.

Törenin ardından konuşan Rektör Karakaya, iş ve eğitim hayatında olduğu kadar, sosyal hayatta da daha aktif bir yaşam sürmeleri adına bütün engelli vatandaşların daima yanlarında olduklarını aktardı.

Engelli bireylere destek çıkarak onların hayatına dokunulması gerektiğini anımsatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak tüm hizmet alanlarında erişilebilir mekanlar inşa ederek engelli bireylerin üniversitedeki tüm imkanlardan, sosyal alanlardan, açık ve kapalı mekanlardan rahatlıkla yararlanmasını sağladık. Bundan sonra da gerekli tüm düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hayatın her alanında engelli vatandaşlarımıza yer açarak onların önündeki engelleri kaldırmalıyız. Engelli vatandaşlarımızın fırsat eşitliğinden yararlanması adına üniversitemizde birçok çalışma yaptık. İçimizde barındırdığımız sevgi ile toplumsal farkındalığı artırmaya devam edeceğiz."

Karakaya, Bağbaşı Yerleşkesi, Çiçekdağı ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarıyla 'Turuncu Bayrak' alan KAEÜ'nün, geçen yıl da 'Engelsiz Üniversite Ödül Töreni'nde 8 birimi ile turuncu bayrak almaya hak kazandığını hatırlattı.