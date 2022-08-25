Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavına 320 aday katıldı - Son Dakika
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Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavına 320 aday katıldı

25.08.2022 18:16
Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavına 320 aday katıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatları Fakültesi yetenek sınavına 320 aday öğrencinin katıldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatları Fakültesi yetenek sınavına 320 aday öğrencinin katıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, Müzik ve Geleneksel Türk Sanatları bölümleri yetenek sınavının Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi ile fakülte binasında 23-25 Ağustos'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

Fakültenin 2022-2023 eğitim dönemi için toplam 320 aday öğrencinin başvurduğu ifade edilen açıklamada, sınav süresince aday öğrenciler için güvenlik, ulaşım, kafeterya, kantin ve sağlık gibi tüm destek hizmetlerinin üniversite tarafından sağlandığı ktarıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel'in sınavın yapıldığı yerlerde öğrencileri ve velileri ziyaret ettiği, sınav sürecini yürüten akademik ve idari personelden bilgi aldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Neşet Ertaş, Ahi Evran, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavına 320 aday katıldı - Son Dakika

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