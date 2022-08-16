KAEÜ'nün tercih edilme oranı yüzde 20 arttı - Son Dakika
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KAEÜ'nün tercih edilme oranı yüzde 20 arttı

16.08.2022 17:56
KAEÜ'nün tercih edilme oranı yüzde 20 arttı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin tercih edilme oranının yüzde 20 arttığını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin tercih edilme oranının yüzde 20 arttığını belirtti.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, KAEÜ'nün 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yüzde 101,57 doluluk oranına ulaştığını, lisans programlarının yüzde 100,05, ön lisans programlarının da yüzde 102,77 oranında tercih edildiğini ifade etti.

Öğrenci odaklı ve kaliteli eğitim anlayışı, akademik ve idari anlamdaki başarının KAEÜ'nün tercih edilebilirliğinin artmasında önemli faktör olduğuna değinen Karakaya, tercih edilme oranın da geçen yıla göre yüzde 20 arttığını kaydetti.

Karakaya, tercih eden öğrencilerin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde kaliteli eğitim alarak hayata ve mesleklerine en güzel şekilde hazırlanacaklarını aktardı.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAEÜ'nün tercih edilme oranı yüzde 20 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAEÜ'nün tercih edilme oranı yüzde 20 arttı - Son Dakika
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