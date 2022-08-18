Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, koordinasyon sınavlarının yapıldığı Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nu ziyaret ederek burada görevli personel ve aday öğrencilerle sohbet ettiğini belirtti.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, fakülteye kayıt başvurusu yapan adaylar için özel yetenek sınavlarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAEÜ Spor Bilimleri Fakültesi'ne 24 milli sporcu kayıt başvurusu yaptı - Son Dakika

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