KAEÜ, aday öğrenciler için tanıtım standı açtı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), tercih döneminde aday öğrenciler için tanıtım standı açtı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Cacabey Meydanı'nda açılan tercih ve tanıtım standında akademik ve idari birim personeli, üniversite tercihi yapacak öğrencileri ve ailelerini bilgilendirdi.

Tercih edilebilirliği artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında açılan stantta aday öğrencilere üniversitenin imkanları ve hizmetleriyle ilgili bilgi verildi.

Öğrencilere, KAEÜ'nün fiziki ve genel durumu, eğitim hizmetleri, akademik kadrosu ile teknik ve fiziki donanımı hakkında broşür dağıtıldı.

Tercih ve tanıtım standında yarın da hizmet verilecek.