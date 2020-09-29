Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim elemanlarından Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğretim elemanları, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısına tepki gösterdi.

KAEÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya gelen öğretim elemanları adına basın açıklamasını okuyan Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlisi Burak Güneş, Dağlık Karabağ sorununun yaklaşık 30 yıldır Azerbaycanlıların bağrında kanayan bir yara olarak durduğunu söyledi.

Güneş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ve Genel Kurulunun kararları uyarınca Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan toprağı olduğunu hatırlattı.

Ermenistan ve bağlı unsurlarının, BM'nin aldığı kararlara rağmen, hukukun gereklerini yerine getirmekten imtina ederek, silahlı kuvvetlerle bölgeye saldırı düzenlediğini belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Azerbaycan hükümeti, Ermeni unsurlarının silahlı saldırılarına ilişkin BM nezdinde gerekli girişimleri de yaparak, uluslararası hukuka bağlılığını da teyit etmiştir. Bu bağlamda, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi, sorunun çözümündeki tek çıkar yol olarak durmaktadır. Hukukun ve adaletin gereği olarak Ermenistan ve bağlı unsurlarının, hukuksuz şekilde işgal ettiği toprakların kurtarılması tüm Türk dünyasının ve adaleti kendisine kılavuz edinmiş tüm devletlerin omuzlarında bulunan büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu canıyla ve kanıyla yerine getirmeye çalışan Azerbaycan'ın, Türkiye olarak, daima yanında olmaya devam edeceğiz."