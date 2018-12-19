Son Dakika Haberleri: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Karakaya Açıklaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Karakaya Açıklaması

36 dakika önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, son yıllarda göçmenlere en çok yardımda bulunan ve onlara kapısını açan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Karakaya Açıklaması, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, son yıllarda göçmenlere en çok yardımda bulunan ve onlara kapısını açan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AEÜ Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Güreşçi ile Kırşehir Afganlıları Bilgilendirme ve Yardımlaşma Derneği yöneticileri, Rektör Karakaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Karakaya, dünyada meydana gelen savaş ve şiddet olayları sonrasında ülkelerinden ayrılan milyonlarca insanın başka ülkere göç etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yardıma ihtiyacı olana yardım etmenin kültürün bir gereği olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Son yıllarda göçmenlere en çok yardımda bulunan ve onlara kapısını açan ülke Türkiye'dir. Dünyada meydana gelen savaş ve şiddet olayları sonrasında ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insan bulunuyor. Türkiye'ye sığınan göçmenlerin yaşamlarının yanı sıra eğitimleri de ciddi önem arz etmektedir. Bu göçmen öğrencilere herkes destek vermelidir. Üniversite olarak insana değer vererek, yetişmiş insana katkı yapmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla da yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerine donanımlı ve yetişmiş bireyler olarak dönmeleri için ellerimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Güreşçi ile Afganlıları Bilgilendirme ve Yardımlaşma Derneği yöneticileri, Karakaya'ya verdikleri destek ve ilgi için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:30 Kaynak: AA

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