Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Karakaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Karakaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Karakaya, AA'nın

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Karakaya, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğraflarını seçen Karakaya, "spor" kategorisinde tercihini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.

Karakaya, fotoğrafların her birinin değerli olduğunu ifade ederek, tüm AA çalışanlarını emeklerinden dolayı kutladı.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasının bir yıl içerisindeki en güzel fotoğrafları göz önüne getirdiğini ve tarihe not düştüğünü vurgulayan Karakaya, kendisinde en çok iz bırakan fotoğrafları seçmeye gayret ettiğini söyledi.

KAEÜ'ye bağlı Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nde öğrencilerin eğitim gördüğünü belirten Karakaya, AA'nın özellikle almanaklar ve fotoğraf kitapçıklarının öğrencilere büyük katkı yaptığını vurguladı.

Karakaya, "Anadolu Ajansı, fotoğraf kalitesi ve seçim özellikleriyle Radyo Televizyon Bölümü öğrencilerimizin branş bilgilerini artırıyor. Öğrencilerimiz özellikle almanaklar yoluyla bu çalışmaları yakinen takip ediyor." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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