Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi "Ulusal Kalite Hareketi"ne katıldı - Son Dakika
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi "Ulusal Kalite Hareketi"ne katıldı

17.05.2022 12:29

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), EFQM Mükemmellik Modeli için Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ile iyi niyet bildirgesi imzaladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), EFQM Mükemmellik Modeli için Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ile iyi niyet bildirgesi imzaladı.

Üniversitenin Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal Kalite Hareketi Katılım Töreni gerçekleştirildi.

KALDER Genel Sekreteri Sabri Bülbül, törende, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin yeni kurulan üniversiteler arasında yer almasına rağmen kalitede gösterdiği başarının önemli olduğunu ifade etti.

KAEÜ'nün yerli yazılımı Ahi Yeterliliğe Dayalı Dijital Eğitim Projesi'nin (AYDEP) değere dönüşmesi ve diğer üniversitelere örnek bir model olarak ortaya konmasının heyecan verici olduğunu vurgulayan Bülbül, EFQM Mükemmellik Modeli sürecinde başarı diledi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da kalite yolculuğunda önemli adımlar attıklarını ve başarılı sonuçlara ulaştıklarını belirtti.

Eğitimde Kalite Güvence Sistemi hakkında da bilgi veren Karakaya, "Bu sistem ülkemizde örnek bir model. Üniversitemiz tarafından geliştirilen yerli yazılım AYDEP ile Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi, 21. yüzyıl Ahilik değeridir. Ulusal Kalite Hareketi'nin hayırlı olmasını diliyor sürece emek verecek olan herkese başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Karakaya ile Bülbül, Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ni imzaladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ulusal Kalite Hareketi ne katıldı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ulusal Kalite Hareketi ne katıldı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ulusal Kalite Hareketi ne katıldı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ulusal Kalite Hareketi ne katıldı

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Kaynak: AA

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