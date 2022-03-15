Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde akademik başarı ödülleri verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde akademik başarı ödülleri verildi

15.03.2022 18:08
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde akademik başarı ödülleri verildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), 2021'de yaptıkları akademik çalışmaları başarılı bulunan 13 öğretim elemanına ödülleri takdim edildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), 2021'de yaptıkları akademik çalışmaları başarılı bulunan 13 öğretim elemanına ödülleri takdim edildi.

KAEÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021 Yılı Akademik Başarı Ödül Töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin yerelden evrensele bir yol olduğunu, akademisyenin bulunduğu şehirden, yaşadığı ülkeye ve evrensel anlamda tüm dünyaya katkı sağlayan bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Tüm akademisyenlerin bilgi üretimi konusunda azami ölçüde gayret etmeleri gerektiğini vurgulayan Karakaya, akademik başarılarından dolayı ödül alan tüm öğretim elemanlarını tebrik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel de akademik başarı ödüllerinin kategorileri ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından "2021 Yılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri" ve "Bilim Teşvik Ödülleri" başlıkları altında iki ana kategoride, 13 akademisyene ödülleri takdim edildi.

2021 Yılı Bilim Teşvik Ödülleri kategorisinde, Fen-Mühendislik Bilimleri alanında Doç. Dr. Gökhan Sürücü, Prof. Dr. Serap Yalçın Azarkan, Prof. Dr. Hatice Öğütçü, Sağlık Bilimleri alanında Doç. Dr. Öznur Büyükturan, Prof. Dr. Kemal Örnek, Prof. Dr. Ayla Ünsal, Sosyal, Beşeri ve Spor Bilimleri alanında Prof. Dr. Ayfer Şahin, Doç. Dr. Ümit Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Sultan Selen Kula, Güzel Sanatlar alanında Doç. Dr. Hande Kılıçarslan ödül almaya hak kazandı.

2021 Yılı Genç Bilim İnsanı kategorisinde ise Fen-Mühendislik Bilimleri alanında Doç. Dr. Abdullah Candan, Sağlık Bilimleri alanında Dr. Öğr. Üyesi Naime Meriç Konar, Sosyal, Beşeri ve Spor Bilimleri alanında Arş. Gör. Dr. Hüseyin Ateş ödül aldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde akademik başarı ödülleri verildi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde akademik başarı ödülleri verildi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde akademik başarı ödülleri verildi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde akademik başarı ödülleri verildi

YORUMLAR
500
Slovakya'da casusluk skandalı Slovakya'da casusluk skandalı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Uluslararası İyilik Ödülleri' töreninde konuştu Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Uluslararası İyilik Ödülleri' töreninde konuştu Açıklaması

Kırşehir, Kongre, Rektör, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde akademik başarı ödülleri verildi - Son Dakika


Son Dakika
18:30 Diego Rossi için ayrılık gözüküyor! Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olabilir
18:05 Son Dakika: Rusya'dan misilleme geldi! ABD Başkanı Biden dahil 13 üst düzey isim yaptırım listesinde
17:58 Torrent, Fatih Terim'in yerini nasıl aldı? Galatasaray yöneticisi işin aslını anlattı
17:56 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savaşla ilgili dikkat çeken açıklamaya yer verdi: Gerekli desteği sağlıyoruz
17:53 Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı: Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz
17:51 Temelini Kılıçdaroğlu atmıştı! Mahkeme ihale kararını iptal etti
17:41 Kimse neden yaptığını anlamadı! Her gün okulun kapısını tekmeleyip, bağırıyor
17:37 Düğün pastasındaki detay herkesin tadını kaçırdı! Konuklar bir bir salonu terk etti
17:29 Citroen Ami'nin elektrikli aracı satışta! Türkiye fiyatı belli oldu
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 18:50:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde akademik başarı ödülleri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement