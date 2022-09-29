KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, YÖKAK temsilcileri Doç. Dr. Dilek Avşaroğlu Erkan ve Dr. Öğretim Üyesi Gonca Uludağ 'a emeklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda geçmiş dönem iç değerlendirme ve yeni dönemde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA

Neşet Ertaş, Konferans, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAEÜ'de İç Değerlendirme Sistemi Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

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